نجمات هوليوود قبل وبعد عملية تجميل الأنف.. شاهدي الفرق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستبدل النجوم إطلالاتهم دائمًا للفت الانتباه وجذب الأضواء، ولكن في هوليوود من الشائع أن يلجأ المشاهير لجراحات التجميل أيضًا، لتحسين مظهرهم، سواء اعترفوا بذلك أم لا، فحتى أبرز النجوم الذين تتابعينهم كل يوم قد خضعوا لجراحات تجميلية دون أن يدرك الكثير من الناس الأمر.

وحتى تتأكدي، جمعنا لكِ من مجلتي "بي تريندر سيتر" و"سلايس" وصحيفتي "ذا صن" و"ميرور"، مجموعة من أبرز النجوم الذين خضعوا لجراحات تجميل الأنف، لتقارني بين صور ما قبل وما بعد الجراحة لتعرفي الفرق:

تايرا بانكس

كشفت عارضة الأزياء والممثلة "تايرا بانكس" في مذكراتها المسماة "المثالية مملة"، أنها خضعت لجراحة تجميل للأنف في وقت مبكر من حياتها المهنية.

وقالت في مقابلة مع مجلة "بيبول": "كان لدي سبب طبي، ولكن كان بإمكاني التنفس بشكل جيد، إلا أنني اخترت إضافة جراحة تجميلية أيضًا، فأنا لا أرى أنه على المرأة الاختيار بين اصلاح جسمها أو تجميله".

جينيفر أنيستون

خضعت نجمة مسلسل "فريندز" لجراحة في أنفها قبل سنوات من دخولها عالم الشهرة، وعلى الرغم من الفارق الواضح في شكل أنفها قبل وبعد الجراحة، إلا أنها قالت إنها خضعت لجراحة لإصلاح انحراف الحاجز الأنفي فقط، وانكرت خضوعها لجراحة تجميلية.

كالي كوكو

في مقابلة مع مجلة "بيبول" كشفت نجمة مسلسل "ذا بيغ بانغ ثيوري" عن أنها خضعت لعدة جراحات تجميلية قبل سنوات، بما في ذلك تجميل الأنف والثديين، كما ذكرت أنها لجأت للفيلر في الآونة الأخيرة لتجميل خط في عنقها منذ أن كان عمرها 12 عامًا، وقالت: "لا يجب أن تخضعي لجراحة تجميلية من أجل رجل أو أي شخص آخر، ولكن إذا كان ذلك يجعلك تشعرين بالثقة، فهذا مذهل".

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آشلي سيمبسون

كشفت الممثلة البارزة عن أن أنفها قد كُسر في حفلة خلال دراستها في المدرسة الثانوية، وكان عليها الخضوع لجراحة لإصلاحه، ثم كُسر أنفها مرة أخرى بعد إصابتها في وجهها خلال بروفات لجولة "Glee" وكان عليها الخضوع لجراحة ثانية لإصلاحه، الأمر الذي غير من شكله.

كاميرون دياز

أشار خبراء تجميل إلى تغير شكل أنف كاميرون دياز، ولكنها نفت خضوعها لجراحة تجميلية، وقالت إنها خضعت لجراحة في أنفها بالفعل، ولكن لأسباب صحية بحتة.

هالي باري

تشير المقارنات بين صورها السابقة والحالية إلى خضوع هالي باري إلى جراحة لتجميل أنفها، كما سبق وعلقت الممثلة على الجراحات التجميلية: "عندما ترى كل من حولك يفعل ذلك، تمر بلحظات تفكر فيها أنك تحتاج لفعل الشيء نفسه للحفاظ على مكانتك في عالم الشهرة ".

ميغان فوكس

رغم جمالها الطبيعي، ووصولها للشهرة بأنفها العريض بعض الشيء، خضعت ميغان فوكس لجراحة تجميل لأنفها بين عامي 2005 و2008، وذلك بعد أن فقدت دور البطولة في سلسلة "ترانسفورمرز"؛ إذ أصبح أنفها أنحف وأرق.