فوائد عديدة لا تحصى للخيار في الصيف.

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على الجسم بفقدان الكثير من الماء تأتي ثمار الخيار كأفضل الأطعمة التي تساهم في التغلب على مشكلة الجفاف وإمداد الجسم بالكثير من الماء.

القضاء على السموم

ويعرف الخيار باحتوائه بين مكوّناته على كميات كبيرة من المياه، حيث يتكون من نسبة 96% من الماء، حيث يحتوي كل 100 غرام منه على 12 سعراً حرارياً فقط مما يُساعد الجسم في الحفاظ على رطوبته خاصة في فصل الصيف، كما يُمكن أن يُفيد الخيار في موازنة محتوى الماء في الجسم والتخلص من السموم منه.



كما يساعد الخيار في القضاء على جميع السموم في الجسم، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي وكميات كبيرة من فيتامين سي بحسب مجلة "سيدتي".

ترطيب البشرة

وإضافة إلى أنه أحد الخضراوات الأكثر ترطيباً للبشرة فهو يحظى بمجموعة من الفوائد التي يكتسبها الإنسان من تناوله في فصل الصيف؛ نظرا لغناه بالكثير من المعادن والفيتامينات التي تساعد في نمو العظام والأسنان، والحفاظ على حيوية سطح الجلد

كذلك يعد الخيار مفيدا لصحة العين ويعمل كمضاد للتجلط، وكذلك مهم جداً لصحة العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم، ودعم خلايا المناعة وإنتاج الطاقة.

Advertisements

خفض الكوليسترول

أيضا يلعب الخيار دورا فعالا في خفض مستوى الكوليسترول في الـدم، والتئام الجروح سريعاً وتنشيط الذاكرة ويقي الجسم من الجفاف لاحتوائه على نسبة كبيرة من السوائل.

قد يهمك أيضاً :