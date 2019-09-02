شكرا لقرائتكم خبر عن أسنانك على طول بتوجعك.. فتش وراء السبب وعالجه صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأسنان من المشاكل المزعجة التى تسبب الضيق الشديد وعدم القدرة على تناول الطعام، كما تسبب القلق والتوتر والصداع الشديد، وقد يعانى الكثيرون من ألم الاسنان ولا يعرفون السبب وراء هذه المشكلة.

وحسب ما ذكره موقع health فإن أسباب ألم الأسنان هى:



الم الاسنان

1: قد يكون ألم الاسنان نتيجة التسوس الشديد بها والإصابة بالتهاب بكتيري، ويكون ذلك نتيجة اهمال نظافة الأسنان.

2:التعرض لحادث أو خبط فى الاسنان مما أدى لكسرها والم شديد بها.

3:قد يكون سبب ألم الاسنان هو وجود التهاب جيوب الأنفية، وهى من المشاكل الصحية التى تسبب ألم الاسنان والصداع الشديد.

4:تناول السوائل الساخنة والباردة مع بعضها يسبب الم شديد بها.

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5: حساسية الأسنان من المشاكل التى تسبب ألم شديد بها.

6: قد يكون سبب الالم الشديد هو تسوس الاسنان.

7:التهابات اللثة تسبب تسوس شديد فى الاسنان.

وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب لفحص الأسنان ومعرفة سبب الألم مع تناول الأدوية المسكنة والتى تعالج الالتهاب والألم، وينصح بالاهتمام بغسل الاسنان باستمرار للتجنب التسوس والالتهاب.