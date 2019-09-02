شكرا لقرائتكم خبر عن متبقاش نرفوز.. حركات لا إرادية بتعملها وانت متعصب هتبوظ صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجز على الأسنان وقضم الأظافر جميها من الحركات اللا إرادية التى نتعرض لها وقت العصبية و"النرفزة"، ولكنها تؤثر على صحة الجسم والجلد وتزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

ويقدم الخليج 365 بعض الحركات التى نقوم بها وقت العصبية وأضرارها على الصحة وفقا لما ذكره موقع health وهى:

الجز على الأسنان



الجز ع الاسنان

طحن الاسنان والجز عليها من التصرفات الخاطئة التى نقوم بها وقت العصبية والتوتر ولكنها تؤثر على صحة الاسنان وتسبب كسرها والشعور بالألم الشديد بها، مع الصداع المزمن.

عض الشفاه

عند العصبية الشديدة والتوتر يتجه الكثيرون لعض الشفايف ولكنها من العادات السيئة التى تسبب التهاب شديد فى الشفاه والفم مما يسبب نمو الأورام الليفية.

مضغ الأدوات المكتبية

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مضغ الادوات المدرسية

مضغ اقلام الرصاص والاستيكة وغيرها من الأدوات المكتبية من العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الاصابة بالفيروسات والعدوى.

مضغ الخد

مضغ الخد من الحركات اللا إرادية التى تحدث عند العصبية والنرفزة الشديدة ولكنها تسبب التهاب شديد وتورم فى الخد.

مضغ العلكة باستمرار

هناك بعض الاشخاص يعبرون عن غضبهم عن طريق الإفراط فى مضغ العلكة بسرعة شديدة مما يؤثر على الفك والأسنان ويسبب التهاب بالامعاء.

قضم الاظافر



قضم الاظافر

قضم الاظافر من الحالات النفسية التى يتبعها الكثيرون عند العصبية والنرفزة ولكنها قد تنقل العدوى والجراثيم للجسم وتسبب التهاب شديد فى المعدة.