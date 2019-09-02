شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل.. استئصال ورم من رقبة طفلة بحجم كرة القدم بعد أسبوع من ولادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، إنه تم ولادة طفلة تعانى من ورم بالرقبة، "ضعف حجم رأسها"، حيث تم إجراء جراحة عاجلة لها بفريق طبى يتكون من 40 طبيبا لإزالة الكيس، قبل أن تبلغ من العمر أسبوعًا واحدًا.



حالة الطفلة بعد الجراحة

وقالت الصحيفة إن الطفلة بيلا روز بوريس، ولدت مع كيس (13 سم) على رقبتها في شيكاغو الأسبوع الماضي، تم تشخيصه بأنه مجموعة من الأكياس المملوءة بالسوائل.





خلال العملية الجراحية

ووصفها والدا الطفلة، تيباثا 24 سنة، ودانييل 40 عامًا، بأن هذه اللحظة كانت أكثر اللحظات رعبا في حياتهما.

Advertisements

والد ووالدة الطفلة

وقالت الصحيفة إن الطفلة البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا قد تعافت تمامًا بعد نجاح العملية الدقيقة في شيكاغو بولاية إلينوي في 27 أغسطس الماضى.



حالة من الحزن تخيم على الام والاب بعد ان راوا الطفلة بعد الولادة

واضطر الزوجان تيباثا ودانيال للذهاب إلى المستشفى لمدة سبعة أشهر، حيث راقبا الكيس ينمو بشكل أكبر مع كل عملية مسح.

وتؤثر هذه الحالة على واحد في المائة من المواليد الجدد في بريطانيا ،والولايات المتحدة الامريكية ، وفي معظم الحالات، يجب إزالة النمو بأكمله لمنعه من العودة.



صورة الفريق الطبى

وقالت والدة الطفلة:" كنت تحت تأثير مخدر عام للولادة، لذلك لم أر حجم النمو إلى أن أظهر لي الأطباء صوراً، وربما كانت تلك اللحظة الأكثر رعبا في حياتي، كان الأطباء يعلمون كم سيكون حجمها، لكنهم أكدوا أن لديهم خطة لعلاجها".