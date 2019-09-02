ديلى ميل.. استئصال ورم من رقبة طفلة بحجم كرة القدم بعد أسبوع من ولادتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، إنه تم ولادة طفلة تعانى من ورم بالرقبة، "ضعف حجم رأسها"، حيث تم إجراء جراحة عاجلة لها بفريق طبى يتكون من 40 طبيبا لإزالة الكيس، قبل أن تبلغ من العمر أسبوعًا واحدًا.
حالة الطفلة بعد الجراحة
وقالت الصحيفة إن الطفلة بيلا روز بوريس، ولدت مع كيس (13 سم) على رقبتها في شيكاغو الأسبوع الماضي، تم تشخيصه بأنه مجموعة من الأكياس المملوءة بالسوائل.
خلال العملية الجراحية
ووصفها والدا الطفلة، تيباثا 24 سنة، ودانييل 40 عامًا، بأن هذه اللحظة كانت أكثر اللحظات رعبا في حياتهما.
والد ووالدة الطفلة
وقالت الصحيفة إن الطفلة البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا قد تعافت تمامًا بعد نجاح العملية الدقيقة في شيكاغو بولاية إلينوي في 27 أغسطس الماضى.
حالة من الحزن تخيم على الام والاب بعد ان راوا الطفلة بعد الولادة
واضطر الزوجان تيباثا ودانيال للذهاب إلى المستشفى لمدة سبعة أشهر، حيث راقبا الكيس ينمو بشكل أكبر مع كل عملية مسح.
وتؤثر هذه الحالة على واحد في المائة من المواليد الجدد في بريطانيا ،والولايات المتحدة الامريكية ، وفي معظم الحالات، يجب إزالة النمو بأكمله لمنعه من العودة.
صورة الفريق الطبى
وقالت والدة الطفلة:" كنت تحت تأثير مخدر عام للولادة، لذلك لم أر حجم النمو إلى أن أظهر لي الأطباء صوراً، وربما كانت تلك اللحظة الأكثر رعبا في حياتي، كان الأطباء يعلمون كم سيكون حجمها، لكنهم أكدوا أن لديهم خطة لعلاجها".
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