شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس ركب.. التهاب المفاصل الروماتويدى يمكن أن يؤثر على الجلد والعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر الأشخاص المصابون بأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي بألم في مفاصلهم، ومع ذلك يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى كثيرة من الجسم، بما في ذلك العينين والرئتين والقلب.

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي خلل فى الجهاز المناعي للشخص التى يجعله يهاجم الأنسجة الصحية عن طريق الخطأ، وعندما تُترك دون علاج ، يمكن أن يكون لها آثار واسعة النطاق على أجزاء كبيرة من الجسم.

إلى جانب المفاصل، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الرثياني على العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب والعينين والدماغ، وكذلك الهيكل العظمي، كما يمكن أن يسبب دواء التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا آثارًا جانبية في جميع أنحاء الجسم.

في هذه المقالة ، نلقي نظرة على مجموعة متنوعة من الآثار RA. نناقش أيضا الآثار الطويلة الأجل لل RA على الجسم والنتائج المحتملة.



التهاب المفاصل الروماتويدي

ما هي أجزاء الجسم التي تتأثر بالتهاب المفاصل الروماتويدي

وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday " فالتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعة ذاتى، يصنف الأطباء ذلك أيضًا على أنه مرض شامل بسبب التغيرات الواسعة التي يمكن أن تحدثها في أجزاء مختلفة من الجسم.

المفاصل

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أي مفصل في الجسم، وهو يتطور عادة في الأصابع واليدين والقدمين، ويمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على المفاصل في:

الرقبة والفقرات .

العمود الفقري.

الركبتين.

الكاحلين.

الفخذين.

الكتف.

يستهدف التهاب المفاصل الروماتويدي في المقام الأول بطانة المفاصل، والتي تسمى الغشاء الزليلي.

الهيكل العظمي

تحتوي المفاصل على الغضاريف، والذي تمنع العظام من الاحتكاك معا، وبمرور الوقت يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي الغضروف.

إذا حدث احتكاك العظام ضد بعضها البعض، يمكن أن تضر بشكل دائم المفصل، كما يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا إلى فقدان العظام لكثافتها، لتصبح أرق وأكثر هشاشة، مما يزيد من خطر الكسور والكسور.

الجلد

في ما يصل إلى 20 % من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، تتشكل العقيدات الروماتويدية بالقرب من المفاصل، هذه نتوءات صغيرة وثابتة مصنوعة من الأنسجة الالتهابية.

تتطور العقيدات الروماتويدية تحت الجلد، وغالبًا ما تكون غير مؤلمة ولا تسبب عمومًا القلق، ولكنها يمكن أن تسبب عدم الراحة إذا قام شخص ما بالضغط عليه إذا كانت مثلا عند الركوع.

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عندما يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على الجلد، قد يلاحظ الشخص أعراضًا تتراوح من نقاط حمراء غير مؤذية إلى قرحة موجودة على الساقين أو تحت الأظافر.

العيون

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب فى العين، وكذلك متلازمة جفاف العيون مما قد يؤدي إلى تهيج مستمر وتلف القرنية في نهاية المطاف.

يمكن أن تشمل آثار التهاب المفاصل الروماتويدي على العينين:

التهاب القرنية، أو متلازمة جفاف العين.

التهاب بياض العينين.

التهاب القزحية أو التهاب العين الداخلية.

انسداد الأوعية الدموية في شبكية العين .

الجلوكوما ، التي تضر العصب البصري.

إعتام عدسة العين الذي ينتج عن التهاب في العدسة البصرية.