شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نقرس كتر من الخضار وبلاش لحمة واعرف الاحتياطات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النقرس من المشاكل الصحية المزمنة التى تؤثر على المفاصل والعضلات وتسبب ألم شديد فى الجسم وهنا ينصح باتباع بعض النصائح للتعايش مع المرض وتخفيف الالم والأعراض، وحسب ما ذكره موقع practicalpainmanagementفينصح باتباع التالى:

1:ينصح بتجنب تناول اللحوم الحمراء والحمام والبط والديك الرومى وغيرها من اللحوم التى تزيد من الالتهاب والألم، مع تجنب تناول الاسماك المملحة.

2:الابتعاد عن البقوليات ومنها العدس والفول والترمس.



نقرس

3:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وخصوصا الخس والجزر والخيار والتفاح والجوافة والعنب.

4:تجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية نظرا، حيث انها تزيد من التهاب وألم المفاصل.

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5:ينصح بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

6:ينصح بتدليك المنطقة المصابة ببعض الزيوت الطبيعيى ومنها زيت "الزيتون، النعناع"، حيث انها تحتوى على الفيتامينات والعناصر التى تحد من الالم والالتهاب وتساعد على تسكين الالم.

7:تجنب الاكثار من تناول السكريات، حيث انها تسبب الألم الشديد والتهابات المفاصل.

8:ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة لتجنب حدوث اى من المضاعفات التى تزيد من الالتهاب والألم.