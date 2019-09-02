شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة "لينش" مرض وراثى خطير يسبب سرطان الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة لينش هي حالة وراثية تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم وأشكال أخرى من السرطان قبل سن 50 عامًا.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" تزيد متلازمة لينش أيضًا من احتمال تطور عدد من سرطانات الكبد، الكلى، الدماغ، البشرة، المرارة، الأمعاء الدقيقة، المسالك البولية.

تعد متلازمة لينش أكثر أعراض السرطان الموروثة شيوعًا حيث تصيب ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 370 شخصًا في الدول الغربية.

ومن أهم علامات وأعراض الاصابة بمتلازمة لينش الشعور بألم المعدة والإمساك ونمو أورام حميدة بالقولون، وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من متلازمة لينش بأورام في القولون في سن مبكرة، ويمكن أن تؤدي متلازمة لينش أيضًا إلى أعراض ومضاعفات أخرى مثل الإعياء، ونزيف داخل الأمعاء، وفقدان الوزن، وانخفاض القدرة على امتصاص المواد الغذائية من الأطعمة.

والسبب الرئيسى وراء الاصابة بتلك المتلازمة هو اضطراب وراثي، عندما يرث الشخص جينًا متغيرًا أو متحورًا.

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يمكن أن تؤدي الأخطاء في الحمض النووي إلى نمو غير طبيعي للخلايا ونمو الخلايا غير المنضبط ، مما قد يؤدي إلى السرطان.

قد تشير العوامل التالية إلى الاصابة بمتلازمة لينش:

- تطوير سرطان القولون والمستقيم أو بطانة الرحم قبل 50 سنة من العمر.

- تطوير اثنين أو أكثر من السرطانات المتعلقة بمتلازمة لينش في أي عمر.

- وجود واحد أو أكثر من الأقارب المصابين بسرطان متلازمة لينش.

- وجود واحد أو أكثر من الأقارب الذين حدد الأطباء أن لديهم طفرة وراثية ترتبط بمتلازمة لينش.