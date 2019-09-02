للحوامل... احذري 6 علامات يجب أن تكوني على دراية بها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تجربة الحمل لأول مرة قد تكون مقلقة لكثير من الأمهات ليدور في ذهنها الكثير من الأسئلة، وأبرزها يدور حول العلامات المبكرة للولادة.

وبحسب موقع برايت سايد يقدم 6 علامات يجب أن تكوني على دراية بها:

- تتوقفين عن زيادة الوزن:

خلال الثلث الأخير من الحمل قد تعانين أيضاً من انخفاض طفيف في الوزن. بعض الأمهات اللواتي يعانين من نقص في الوزن. لا تقلقي، هذا طبيعي تماماً ولن تواجهي أنت ولا طفلك أي آثار ضارة، وسيستمر طفلك في زيادة الوزن.

- تغييرات في اللون والاتساق في الإفرازات المهبلية:

في الأيام الأخيرة التي تؤدي إلى المخاض، قد تلاحظين زيادة في الإفرازات المهبلية. سيكون التفريغ خلال هذه الفترة أكثر لزوجة من المعتاد. يسمى هذا التفريغ السميك باللون الوردي.

- تشنجات تشبه الدورة:

الانقباضات المبكرة تشبه تشنجات الحيض القوية. قد تواجهين ألماً في أسفل البطن أو أسفل الظهر أو في كلا هذين المكانين. هذا الألم يمكن أن يصل أيضاً إلى ساقيك.

- الرحم يتمدد:

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يبدأ عنق الرحم في التمدد، قد تشعر الأمهات لأول مرة بأن الطفل يسقط في الحوض. يحدث عادة قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من بدء المخاض، ولكنه قد يختلف. أخبري طبيبك إذا شعرت بهذا الإحساس.

ترقق عنق الرحم:

قبل المخاض، يبلغ طول الجزء السفلي من الرحم، ويدعى عنق الرحم، من 3.5 سم إلى 4 سم في المعتاد. عند بدء المخاض، يلين عنق الرحم، ويقصر طوله، ويترقق (إمحاء عنق الرحم). قد تشعرين بعدم الارتياح، لكن بصفة غير منتظمة، أو بتقلصات غير بالغة الألم، أو قد لا تشعرين بأي شيء على الإطلاق.

يتم التعبير عن إمحاء عنق الرحم بالنسب المئوية. عندما يكون الإمحاء بنسبة 0 في المائة، يكون طول عنق الرحم سنتيمترين (2 سم) على الأقل، أو سميكاً جداً. يجب أن يمحى عنق الرحم بنسبة 100 في المائة، أو يكون مترققاً بالكامل قبل الولادة المهبلية.

- ألم أسفل الظهر:

قد تواجهين ألماً في أسفل الظهر والفخذ مع اقتراب المخاض. وذلك لأن العضلات المسؤولة عن الولادة تتغير، وتمتد استعداداً ليوم سعيد كبير.

- صعوبة النوم:

قد تشعرين أيضاً بالتعب الشديد وتجدين صعوبة في النوم خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة التي تؤدي إلى الولادة. إذا كانت هذه هي الحالة، تأكدي من إخبار طبيبك.

لتجاوز مرحلة الثلث الأخير في الحمل يجب أن تحرصي على تناول ما يكفي من الماء، الأكل قبل بدء المخاض الفعال سيمنحك كل الطاقة التي تحتاجينها، ويجب أن تذهبي إلى المستشفى عندما تصبح انقباضاتك منتظمة، وتأتي كل 4-5 دقائق.