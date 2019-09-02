بالصور ..هكذا يبدو الأمراء الصغار في الأيام الأولى للمدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - أول يوم في المدرسة هي المرحلة المفصلية في حياة الطفل، وهي انتقال مفاجئ من أجواء اللهو واللعب والمشاكسة إلى عوالم الانضباط والزي الموحد والقواعد والتعليمات الصارمة وما يتبعها كل ذلك من مسؤولية الإصغاء والتعلم والالتزام بالواجبات البيتية ومحاولات التأقلم مع الوجوه الجديدة التي قد لا تبتسم كلها في وجه الطفل، وهذا الأمر لا يسلم منه أي طفل، سواء كان فقيراً أم أميراً، لأن وجيب القلوب ولحظات الترقب والرغبة في البكاء أو الهروب والاختباء في حضن الأم هي السمات التي يشترك بها كل الأطفال ..في كل العالم.

الخليج 365 وطفلك اختارت مجموعة من الصور من أرشيف العائلات المالكة حول العالم، وفيها أمراء يرتدون الزي الرسمي في الأيام الأولى من المدرسة ويحملون حقائبهم ومعها هواجسهم ومخاوفهم البريئة.

أمراء صغار بالزي المدرسي:

1. صورة تعود إلى شهر سبتمبر من عام 1985 ويبدو فيها الأمير ويليام الابن الأكبر للأميرة الراحلة ديانا وحفيد الملكة إليزابيث الثانية، وهو في طريقه إلى الحضانة في (نوتنغ هيل) حاملاً عدته من الماء المبرد مع جاكيت خفيف لمواجهة تقليات الجو.

2. صورة تعود إلى شهر سبتمبر من عام 2009 وهي للأميرة صوفيا ابنة فيليب ملك إسبانبا والملكة ليتيزيا وتبدو في يومها الأول في مدرسة (إل باردو) للأطفال في مدريد، إسبانيا.

3. في شهر أغسطس من عام 1980 واجه هاكون ولي عهد النرويج والابن الوحيد للملك هارالد الخامس والملكة سونجا تجربة اليوم الأول في إحدى المدارس في العاصمة النرويجية أوسلو.

4. في شهر سبتمبر من عام 1987 توجه الأمير هاري الابن الأصغر للأمير تشارلز والليدي ديانا إلى المدرسة في أول يوم من بدء العام الدراسي، ويبدو وهو يلوح بيده للصحفيين الذين تجمعوا حوله وشاركوه هذه التجربة.

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5. تعود هذه الصورة إلى شهر سبتمبر من عام 1984 وتبدو فيها (زارا فيليبس) ابنة الأميرة آن وحفيدة الملكة اليزابيث الثانية، وهي تتوجه في يومها الأول إلى إحدى دور الحضانة في لندن.

6. في شهر يناير من عام 2016 توجه الأمير جورج ابن الأمير ويليام والدوقة كيت ميدلتون إلى الحضانة في أول تجربة دراسية له خارج البيت، وقد التقطت له أمه هذه الصورة وهو قرب بوابة الحضانة.

7. التقطت هذه الصورة في شهر سبتمبر من عام 1989 وتبدو فيها الأميرة الراحلة ديانا وهي ترافق ابنيها ويليام وهاري في يومهما الأول في مدرسة (ويذرباي).

8. تعود هذه الصورة إلى شهر سبتمبر من عام 2008 وتبدو فيها الأميرة الإسبانية ليونور في يومها الأول في المدرسة ترافقها والدتها، وهي في طريقها إلى مدرسة (سانتا ماريا دي لوس روساليس) في أرافاكا، بالقرب من مدريد.

9. في شهر يناير من عام 2018 بدأت رحلة الأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام إلى الحضانة وتبدو في يومها الأول وهي تستعد للذهاب إلى حضانة (ويلوكس) في لندن والصورة بعدسة والدتها الدوقة كيت ميدلتون.

10. في شهر أغسطس من عام 2014 اتجهت الأميرة السويدية فيكتوريا والأمير دانييل دوق فاسترجوتلاند إلى إحدى المدارس في العاصمة السويدية ستوكهولم لمشاركة ابنتهما (إيستيل) تجربة اليوم الأول في مرحلة ما قبل المدرسة.