شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك عندك هشاشة عظام منها الإصابة بالكسور باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام تعتبر من أمراض الشيخوخة التى يصاب بها كبار السن مع التقدم فى العمر، ولكنها قد تصيب الأطفال والشباب أيضا نتيجة الاصابة ببعض الأمراض أو سوء التغذية، وحسب ما ذكره موقع bayshore فإن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابتك بهشاشة العظام ومنها:



هشاشة العظام

1:ضعف شديد فى قبضة اليد والعضلات المحيطة بها، وذلك نتيجة الهشاشة والضعف.

2:ضعف شديد فى الأظافر وتكسيرها وذلك دليل على الاصابة بالهشاشة أو سوء التغذية عموما.

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3:التعرض للكسر باستمرار للكسور وخصوصا كسر العمود الفقرى قد يؤثر على الطول.

4:ألم شديد فى الظهر والرقبة يسبب كسور فى العمود الفقرى وعدم القدرة على الجلوس أو المشى بصورة طبيعية نظرا للألم الشديد.

5:قد يتعرض البعض لتقوس الظهر والانحناء الشديد نتيجة ضغط الفقرات وألم الظهر.

وهناك بعض النصائح للوقاية من هشاشة العظام ومنها اتباع نظام غذائى صحي وذلك عن طريق تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم مع تجنب زيادة الوزن واتباع التمارين الرياضية باستمرار حيث انها تحافظ على صحة العضلات والمفاصل.

كما ينصح بتجنب تناول المشروبات الكحولية والكافيين والتدخين وينصح بالتعرض لأشعة الشمس فى الصباح نظرا ما تحتويه من فيتامين د الذى يعزز صحة العضلات ويحميها من هشاشة العظام.