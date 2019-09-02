شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تجارب الطفولة المؤلمة بين الفقراء تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية القلب الأمريكية، أن هناك علاقة تربط تجارب الطفولة المؤلمة بين الفقراء وغير المؤمن عليهم، وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لبحث جديد.

لقد عرف الخبراء منذ فترة طويلة ارتباط مرحلة الطفولة الصعبة، مع مجموعة واسعة من المخاطر الصحية في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك السمنة، وتعاطي المخدرات، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، كما أنها شائعة بشكل مقلق.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية، إلى أن الباحثين درسوا 12229 من ذوي الدخل المنخفض، وغير المؤمن عليهم من البالغين الذين تم اختيارهم عشوائيا لتقديم طلب الحصول على المعونة الطبية من خلال تجربة التأمين الصحي بولاية أوريجون، بالولايات المتحدة، تم تقييم المشاركين لمخاطر القلب والأوعية الدموية.

وسئلوا عن تجارب الطفولة مثل الإهمال وسوء المعاملة، وضعف الأسرة، والعنف الأسرى، والأمراض العقلية، والطلاق، وعوامل أخرى.وارتبطت هذه التجارب مع ارتفاع معدلات عوامل الخطر القلبية الوعائية المختلفة، بما في ذلك السمنة والتدخين، وانخفاض مستويات النشاط البدني.

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ترأست شاكيرا سوجليا لجنة جمعية القلب الأمريكية التي أصدرت بيانًا علميًا حديثًا عن مشاكل الطفولة، وصحة القلب والأوعية الدموية.

قالت جمعية القلب الأمريكية، إن النتائج تؤكد الدراسات السابقة التي تربط بين صدمات الطفولة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.