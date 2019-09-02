شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. اعرف فوائد وأنواع التمارين الرياضية المناسبة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" Diabetes UK"، أن ممارسة النشاط البدني مفيدة لمرض السكر، ويشمل ذلك التمارين التقليدية، مثل السباحة، أو لعب كرة القدم، كما أن الحركة الصغيرة عند الذهاب إلى العمل، أو استخدام السلالم بدلاً من المصعد، كل ذلك سيحسن صحتك.



فوائد كثيرة لمريض السكر من ممارسة الرياضة

أفضل أنواع التمارين الرياضية لمرضى السكر

لا يوجد نوع واحد من الأنشطة، يتعلق الأمر بمعرفة ما يناسبك، ويعتمد على الكثير من الأشياء، مثل كيفية ملاءمة النشاط لحياتك، والعمل على إضافة بعض التمارين التقليدية أيضًا، فمن الأفضل القيام بمزيج من أنواع مختلفة من الأنشطة، لأن الأنواع المختلفة لها فوائد مختلفة.



التمارين الرياضية ستحسن صحتك اذا تم تناول الطعام الصحى معها

كل ما عليك هو التحرك بشكل أفضل لصحتك، وكيفية التعامل مع مرض السكري، قد يكون ذلك سيرا على الأقدام للتسوق، واستخدام السلالم بدلا من المصعد.

فوائد النشاط البدنى لمريض السكري:

أولا: يساعد الجسم على الاستفادة من الإنسولين بشكل أفضل.

ثانيا : يساعدك على ضبط ضغط الدم، لأن ارتفاع ضغط الدم يعني أنك أكثر عرضة لخطر مضاعفات مرض السكري.

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ثالثا: تحسين مستوى الكولسترول (الدهون في الدم)، للمساعدة في الحماية من مشاكل مثل أمراض القلب.

رابعا: يساعدك على إنقاص الوزن، إذا كنت بحاجة لذلك، والحفاظ على الوزن بعد فقده، هناك الكثير من الفوائد لفقدان الوزن الزائد

خامسا: النشاط يمنحك الطاقة ويساعدك على النوم.





الرياضة تحسن مستوى الانسولين لمريض السكر

سادسا: يساعد المفاصل بأن تكون أكثر مرونة.

سابعا: الرياضة تفيد عقلك، وتعمل على إفراز هرمونات السعادة، فقد ثبت أن النشاط البدنى يخفض مستويات التوتر، ويحسن الحالة المزاجية.

وقال الموقع، يكون النشاط أكثر فائدة إذا تناولت الطعام الصحى، وامتنعت عن التدخين، وحصلت على قسط كاف من النوم.