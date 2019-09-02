شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات ونصائح لإزالة الرؤوس السوداء والتخلص منها نهائيا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الرؤوس السوداء على البشرة من المشكلات التي تؤرق كثيرين، وتعد الرؤوس السوداء من المشكلات الجلدية التي تظهر بشكل أكبر على البشرة الدهنية، ومن الممكن التخلص من هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى الطرق الطبيعية، ومنها البخار، وفيما يلي نتعرف على أهم الطرق والوصفات لإزالة الرؤوس السوداء، ونصائح لمنع ظهورها.

أسباب ظهور الرؤوس السوداء:

تظهر الرؤوس السوداء على البشرة نتيجة الإفرازات الدهنية التي تتراكم عليها.

عدم تنظيف البشرة بشكل جيد وإهمال البشرة وعدم الاعتناء بها.

ترك المكياج على البشرة، وعدم تنظيفها بشكل جيد قبل النوم.

انسداد مسام البشرة وخاصة منطقتي الجبين والأنف.

الإكثار من التدخين.

التعرض إلى التوتر والقلق الشديد.

العوامل الوراثية.

وصفات وطرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء:

وصفة الطين المغربي لإزالة الرؤوس السوداء

يمكنك استخدام ملعقة كبيرة من مسحوق الطين المغربي أو الطين الأسود مع قطرات من خل التفاح.

تقلب المكونات جيدا حتى نحصل على معجون.

يوضع الخليط على البشرة، ويترك عليها لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة.

تغسل البشرة بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

وصفة بياض البيض للتخلص من الرؤوس السوداء

وصفة بياض البيض للرؤوس السوداء

يساعد بياض البيض على فتح المسام، والتخلص من الشوائب التي توجد بداخلها.

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عليك بخفق 2 بياض بيضة، ثم يوضع الخليط على البشرة ويفرد عليها، ويترك عليها لمدة ربع ساعة حتى يجف.

تغسل البشرة بالماء الدافئ وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى يتم التخلص من الرؤوس السوداء.

وصفة العسل والقرفة لإزالة الرؤوس السوداء

العسل والقرفة للرؤوس السوداء

العسل يعد من المضادات الحيوية الرائعة، ولذا فهو من الوصفات المميزة التي تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.

يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل ويتم تقليبهم جيدا.

يتم تدليك البشرة بالخليط، ويتم فركها بشكل دائري لمدة 5 دقائق ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ.

كيفية إزالة الرؤوس السوداء بالبخار

إزالة الرؤوس السوداء بالبخار

نضع الماء الساخن في وعاء متوسط الحجم.

توضع منشفة على الرأس وأطرافها حول الوجه لمنع تسرب البخار، ويتم تقريب الوجه من البخار الصادر لمدة 5 دقائق، مع ضرورة إبعاد الوجه عن وعاء الماء الساخن للتنفس كلما احتجت، وفي حالة الشعور بأي التهاب عليك التوقف فورا عن العملية.

يتم تجفيف الوجه من خلال الربت على البشرة باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

عليك بإزالة الرؤوس السوداء بعدها مباشرة حتى يتم التخلص منها نهائيا.

نصائح لمنع ظهور الرؤوس السوداء:

يجب على المرأة التخلص من المكياج الذي يوجد على البشرة قبل النوم.

التقليل من الإفراط في غسل البشرة بالمواد غير الطبيعية.

يجب الحرص على تغيير غطاء الوسادة المخصصة للنوم بشكل منتظم.

من المهم تناول الغذاء الصحي المتوازن، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.

الحرص على استخدام منظف خفيف للبشرة، ما يحافظ على البشرة من ظهور الرؤوس السوداء.