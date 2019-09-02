عشان تفضل دايما نشيط ومركز "ألعب رياضة ونام بدري"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "على طول كسلان وعاوز أنام"، من الكلمات التي نسمعها كثيرا من الكبار والشباب ، فكثير من المحيطين بنا يعانون من الكسل الشديد والرغبة فى النوم طوال اليوم، قد يكون ذلك نتيجة وجود مشكلة صحية أو اتباع بعض العادات السيئة التى تؤثر على النشاط.

وحسب ما ذكره موقع discovery فأن هناك بعض النصائح التى تساعدك على التركيز والنشاط ومنها:



لتجديد النشاط

1:ينصح بالإكثار من شرب المياه خلال اليوم، حيث انها تساعد على ترطيب الجسم وتجدد النشاط والطاقة.

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2:الاهتمام بتناول وجبة الافطار الصحية ويجب أن تحتوى على خضروات وفواكه مع تجنب تناول المشروبات الغازية والكحول.

3:يجب ممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث انها تعمل على تجديد النشاط والطاقة وتساعد على التركيز .

4:النوم بعدد ساعات كافية وينصح النوم مبكرا وتجنب السهر حيث انه يؤثر على صحة الجسم والتركيز، لذلك ينصح بالنوم مبكرا وبعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم.

5:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة حيث انها تمد الجسم بالطاقة وتساعد على التركيز وتحد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة، ومنها المكسرات.