الأطباء يوصون بفترات راحة ‫أثناء ممارسة التمارين وتجنب التحميل على جانب واحد

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إلى أن الطفل قد يشتكي في بعض الأحيان من ألم في الساق أثناء ‫الليل أو في المساء، وهو ما قد يعرف بآلام النمو.

ولعلاج مثل هذه الآلام ‫أوصت الرابطة الألمانية بالتدليك الخفيف للفخذين وعضلات الساق، كما أن ‫تمارين الاستطالة والعلاجات الباردة أو الساخنة مثل الحمام الدافئ قد ‫تفيد في تخفيف الأعراض.

‫وأوضحت الرابطة الألمانية، أن المواضع التي يشتكي منها الطفل في الغالب ‫تكون مقدمة الفخذين والساقين والركبتين وعضلات الساقين، وهناك دلائل ‫تشير إلى أن زيادة النشاط البدني خلال النهار يتسبب في ظهور آلام النمو ‫في الليل بكثرة، وذلك رغم حقيقة أن الأطفال لم تظهر عليهم أي ‫من الأعراض خلال ممارسة الرياضة.

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ودائما ما يوصي الأطباء بفترات راحة ‫أثناء ممارسة التمارين الرياضية وتجنب التحميل على جانب واحد من الجسم ‫بقدر الإمكان.

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‫وإذا اشتكى الطفل من الآلام إلى جانب التعرق ليلا أو ظهور التورم أو ‫الحمى أو الغثيان أو تغيرات بالجلد أو فقدان الوزن فقد يكون هناك أسباب ‫أخرى وراء ذلك، فهذه الأعراض ليست من الأعراض النمطية لآلام النمو.

‫ولاستبعاد أمراض أخرى مثل الروماتيزم أو الالتهابات البكتيرية، يجب على ‫الآباء استشارة طبيب.

وأشارت الرابطة ‫الألمانية إلى أنه ليس هناك سبب دقيق لآلام النمو، كما أنه يظهر في ‫الفترة العمرية بين 3 و12 عامًا.

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