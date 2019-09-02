شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة الدهنية أثناء الحمل يحمي الوليد من احتمالات الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء، فى دراسة نشرتها مجلة Newsweek ، أن تناول نظام غذائي غني بالدهون أثناء الحمل قد يمنع يقلل من احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

وقالت المجلة، أنه تم إطعام الفئران الحوامل بوجبات عالية الدهون، اختبر الفريق الذاكرة، وقدرات التعلم المكاني للأطفال عندما بلغوا 11 عامًا، وعلامات مرتبطة بمرض الزهايمر مثل تراكم الأحماض الأمينية، موضحة أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون يحافظ على ذاكرة الفئران، فضلاً عن أداء الخلايا العصبية،والذى كان مرتبطًا أيضًا بتراكم كمية أقل من بيتا أميلويد.

وأظهرت الدراسة، أن النظام الغذائى الغنى بالدهون الصحية يوقف تشغيل 3 جينات مرتبطة بمرض الزهايمر، من خلال زيادة نشاط بروتين FOXP2.

خلص الباحثون في المقالة المنشورة في مجلة الطب النفسي، إلى أن تناول نظام غذائي غني بالدهون أثناء الحمل يبدو أنه يحمي الأجنة من الإصابة بمرض الزهايمر عند الكبر، وقالوا إن مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يستخدم لمنع مرض الزهايمر.

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علق كبير المؤلفين البروفيسور دومينيكو براتيك، مدير مركز الزهايمر في تيمبل بكلية لويس كاتز للطب، في بيان له: "توحي نتائجنا إلى أنه لكي تكون فعالة من المحتمل أن تبدأ الوقاية من مرض الزهايمر في وقت مبكر للغاية في الحياة، أثناء الحمل.



الزهايمر يصيب كبار السن

وأشارت المجلة إلى أن النظام الغذائي في هذه المرحلة المعينة من الحياة يمكن أن يكون له آثار لا يستهان بها، على صحة الدماغ.

ومع ذلك، نظرًا لأن الدراسة أجريت على القوراض، فهذا لا يعني بالضرورة أن التأثير نفسه سيُلاحظ في البشر.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد ذلك، سيقوم الفريق بمقارنة الفوائد المحتملة للوجبات الغذائية عالية الدهون مع الآخرين مثل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والبروتين، وبما أننا لا نعرف حاليًا ما الذي يسبب مرض الزهايمر، وبالتالي لا يوجد علاج، يحاول العلماء إيجاد طرق للوقاية من هذه الحالة.



الاهتمام بالغذاء يحمى من الاصابة بالزهايمر

تشير الدلائل إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالخضار، والفواكه، والحبوب، ويحتوي على مستويات معتدلة من الأسماك ومنتجات الألبان الزيتية، ولكنه منخفض في اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكر، يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالخرف .