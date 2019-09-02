شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى ..فوائد الحلزون أحدث صيحات تجميل البشرة والجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن حيوان الحلزون، الذى انتشر استخدامه مؤخراً لعمل ماسكات للوجه، حيث أثبتت الدراسات العلمية فوائده فى تحسين صحة الجلد والبشرة وحمايتها من الشيخوخة، وفقاً لما ذكره موقعtrainitright، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على فوائد الحلزون لعلاج البشرة والجلد. فوائد الحلزون أحدث صيحات تجميل البشرة والجلد بالعالم: ما هو الحلزون؟ -هو حيوان رخوى ينتج مادة مخاطية لزجة تفيد البشرة. عندما يوضع تحت ظروف إجهاد، فإنه يفرز سائلًا سميكًا كوسيلة لحماية نفسه. -هذا المخاط يستخدم لعلاج البشرة. فوائد الحلزون للبشرة: 1ـ يحسن صحة الجلد -غنى بالزنك والحديد والمنجنيز وببتيد النحاس وفيتامينات A و E والبروتينات التى تغذى البشرة. -يحتوى على مادة الألانتوين التى تجدد الجلد وتمنع تهيج البشرة Advertisements 2ـ ترطيب البشرة 98 ٪ من مكونات مخاط الحلزون تتكون من الماء، لذا يعالج جفاف البشرة. 3ـ مضاد للشيخوخة حليب الحلزون قد يكون لديه إمكانات مضادة للشيخوخة 4ـ يحمى البشرة من التلف والشمس يحمى البشرة من الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والجفاف. يحتوى على حمض الهيالورونيك والبروتيوجليكان، والبروتينات السكرية. 5ـ يمنع العلامات والندوب فى الجلد لاحتوائه على إنزيمات الليفين المغذية للجلد وحمض الجليكوليك الذى يعمل كمقشر طبيعى . 6ـ يقتل البكتيريا ويعالج حب الشباب الحلزون مليء بالمضادات الحيوية الطبيعية يقتل البكتيريا التى تعيش على سطح الجلد المسببة لحب الشباب

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