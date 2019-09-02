شكرا لقرائتكم خبر عن لو نفسك تبقي أم.. 5 أكلات ابعدي عنها عشان خصوبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأكلات التى تؤثر على الخصوبة وتعيق الحمل، لذلك ينصح السيدات اللاتى يرغبن فى الحمل بتجنب تناول هذه الأكلات حتى لا تؤثر على خصوبتهن، ووفقا لما ذكره موقع glamour فإن هذه الأكلات هى:



اكلات الخصوبة

1: ينصح بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والدسمة حيث إنها تسبب زيادة الوزن وتزيد من خطر الإصابة بتكيسات المبايض التى تؤثر على الخصوبة.

2:يجب الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر حيث إنه يؤثر على الهرمونات والخصوبة.

3:تجنب الإكثار من تناول الشيكولاتة والأطعمة التى تحتوى على كافيين لأنها تعيق حدوث الحمل.

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4:فول الصويا، من الأكلات التى تؤثر على الحمل وتسبب خلل فى الهرمونات حيث إنه يؤثر على إطلاق الخصوبة.

5: اللحوم المصنعة والمعلبات من الأكلات التى تؤثر بشكل عام على صحة الجسم عموما وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، كما أنها تؤثر على خصوبة النساء وتعيق حدوث الحمل.

لذلك ينصح بتجنب هذه الأكلات والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الفواكه والخضراوات وتناول الأعشاب الطبيعية بدلاً من المشروبات الغازية والكحول.