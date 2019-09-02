جماهير نابولي تشعر بخيبة أمل بسبب فوزي غلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت فئة كبيرة من جماهير نابولي الإيطالي الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خيبة أملها من جراء التراجع الكبير الذي شهده مردود النجم الجزائري فوزي غلام منذ عودته إلى الملاعب، بعد الإصابتين اللتين تلقاهما على مستوى ركبته وأبعدتاه عن الملاعب لفترة تجاوزت السنة.

وكان الظهير الأيسر الجزائري قد شكل نقطة ضعف فادحة في تشكيلة نابولي خلال المواجهة التي جمعته السبت بيوفنتوس، وهو ما أجبر المدرب كارلو أنشيلوتي على تعويضه بالبرتغالي ماريو روي قبل ضربة بداية الشوط الثاني.



وحصل غلام على تقييم سيئ للغاية من قبل معظم الصحف الرياضية الإيطالية، فضلا عن مواقع الإحصاءات، وذلك بسبب الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها طوال الفترة التي لعبها.

"العين الرياضية" ترصد لكم من خلال المقتطفات التالية جملة من ردود الأفعال السلبية من جماهير نابولي تجاه غلام.

يقول المشجع أنطونيو: "للأسف غلام لن يستعيد المستوى الذي كان عليه قبل إصابته".









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وكتب ماركو: "قلبي يعتصر ألما عندما أشاهد غلام بهذا المستوى الضعيف، من سوء حظنا سنكون مجبرين على تحمل ماريو روي في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الجديد".

وقال فارجا: "يجدر الاعتراف بأن غلام السابق لن نشاهده أبدا في المستقبل".

وأتم: "ماريو روي يمنح في الفترة الحالية ضمانات دفاعية أكثر من غلام، أعتقد أن هذا الأخير لن يتعافى أبدا من إصابته".



يذكر أن غلام لم يكن موجودا ضمن القائمة الجديدة لمنتخب الجزائر التي أعلنها (الأحد) جمال بلماضي، حيث فضل الأخير الاستعانة بكل من رامي بنسبعيني، الوافد الجديد على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وإلياس الشتي، النجم الجديد للترجي التونسي في مركز الظهير الأيسر.