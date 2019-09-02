أوكسانا فويفودينا تكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها من ملك ماليزيا السابق

لأول مرة تطرقت أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو 2015 وطليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، إلى أسباب طلاقها من زوجها، حيث اعترفت فويفودينا في منشور ظهر على حسابها في "إنستغرام" الأحد بأنها تود الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصالها وزوجها عن بعضهما، لكنها فضلت الصمت.

وقالت موضحة: "أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة سابقا للكشف عن قصتي.. ربما، إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلما"، وأرفقت فويفودينا المنشور بصورة شاعرية تجمعها مع محمد الخامس.

اقرا ايضاً:

تجريد ملكة جمال موسكو 2018 أليسيا سيميرينكو من اللقب والتاج

ولم تصدر أي بيانات رسمية بخصوص أسباب الطلاق ما أثار مختلف التساؤلات والشائعات حول الموضوع، وقد تزوجت فويفودينا وملك ماليزيا السابق الذي يكبرها بأكثر من 20 عاما، في نوفمبر 2018.

Advertisements

وقبل الزواج اعتنقت فويفودينا الإسلام وتبنت اسم ريهانا. وتنازل محمد الخامس وهو سلطان ولاية كيلانتان بالوراثة، عن العرش وعن منصب ملك ماليزيا من أجل الحسناء الروسية.

غير أن قصة حبهما انتهت بطلاق بائن سريع في الأول من يوليو الماضي بعد أن أنجبت فويفودينا طفلا في مايو، وهو البكر لها ولزوجها.

قد يهمك ايضاً:

الملك محمد الخامس يُشكك في أبوّة طفله وطليقته تنشر صُورًا و"ردًا أخلاقيًا"

السلطان محمد الخامس يتزوج ملكة جمال روسيا