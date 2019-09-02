شبيهة الأميرة ديانا تُزيد الشكوك حول حقيقة وفاتها في ذكرى رحيلها الـ22

في الذكرى الـ 22 لوفاة أميرة القلوب ديانا، أثارت صور لامرأة فرنسية تشبه تفاصيل وجهها إلى حد كبير وجه الأميرة الراحلة، الشكوك حول أن الأميرة زوّرت موتها وأنها مازالت على قيد الحياة، حيث نشرت صحيفة "ديلي ستار" أن هناك مزاعم كثيرة انتشرت على موقع "تويتر" تفيد بأن السيدة الفرنسية أوندين دي روتشيلد وهي شخصية مرموقة ومعروفة اجتماعيًا وتنحدر من أسرة غنية تقدر ثروتها بـ 200 مليون جنيه استرليني ووالدها إيلي دي روتشيلد ينحدر من عائلة مصرفية ويمتلك أحد البنوك بفرنسا، هي نفسها الأميرة ديانا.

ووفقًا للمزاعم التي انتشرت في الآونة الأخيرة فإن ملامح أوندين: عينيها، أذنيها وفمها مطابقة تمامًا لملامح الأميرة ديانا وحتى بنية وجهها تتطابق معها، كما يتطابقان في الطول ولون الشعر الأشقر الطبيعي، كما أنهما يتشابهان في نفس علامة الميلاد التي كانت موجودة على الخد الأيمن للأميرة ديانا.

وعلى الرغم من أن أوندين تبلغ من العمر 39 عامًا، إلا أن صورها تؤكد أن عمرها أكبر من ذلك وتقريبًا نفس عمر الأميرة ديانا إذا كانت مازالت على قيد الحياة.

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وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب، فيديو تظهر فيه أوندين في مناسبات اجتماعية مختلفة ومقارنتها بالأميرة ديانا، ويؤكد بعض المتابعين أن أوندين هي الأميرة ديانا بعد خضوعها لعمليات تجميل لإخفاء هويتها، وأن الحادث الذي فجع قلوب الملايين في عام 1997 ما هو إلا حادث مدبر لتزوير موت الأميرة ديانا حتى تبدأ حياة جديدة بعيدًا عن القصر الملكي.

وهناك بعض المتابعين قالوا إن الأمر مجرد مصادفة وشبه كبير في الشكل ليس أكثر

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