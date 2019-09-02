شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. التطعيمات ضرورية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر تصبح التطعيمات الوقائية من الأمراض أمرًا ضروريًا، لمكافحة الأمراض، حيث إن كبر السن يضعف نظام المناعة لديك ويجعل من الصعب مكافحة الالتهابات، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية التطعيمات لكبار السن، وفقًا لموقع "Health Change".



تطعيمات

أهمية التطعيمات لكبار السن1. التطعيم يمنع انتشار العدوى

التطعيمات فعالة جدًا في منع الالتهابات ومنع انتشار العدوى، من خلال الاستفادة بشكل أفضل من التطعيمات الموجودة وتطوير لقاحات جديدة، يساعد ذلك في معالجة مقاومة المضادات الحيوية وتقليل الإصابة بالأمراض.

2. تقليل خطر المضاعفات الصحية

يمكن أن تؤدي التطعيمات إلى تقليل عدد زيارات المستشفيات لكبار السن، وتحسين نوعية حياتهم، لذا ينبغي النظر إلى التطعيمات كإجراء وقائي من الأمراض بجانب الحفاظ على نظام غذائي صحي وتقليل المضاعفات الصحية.

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تطعيمات

3. حماية نفسك وأحبائك عند السفر

بعض اللقاحات مطلوبة (مثل لقاحات الحمى الصفراء أو المكورات السحائية) أو موصى بها للسفر إلى بلدان معينة (مثل لقاح التيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي والتهاب الدماغ الياباني) بسبب الخطر المحتمل للتعرض لأمراض معينة.

الحصول على التطعيم سيبقيك آمنًا وصحيًا أثناء السفر، كما أنه يضمن عدم إحضار مرض خطير إلى المنزل لعائلتك وأصدقائك ومجتمعك، من المهم أن يتم تلقيحك على الأقل قبل 4 إلى 6 أسابيع من سفرك، لمنح اللقاح وقتًا لبناء المناعة وتوفير الحماية.

4. كن مسئولاً عن نفسك ومن حولك

كلما زاد عدد الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، زادت فرصة انتشار الفيروس، وهذا يعني أن هناك احتمالاً لظهور تفشي المرض، أيضًا قد يكون الكثيرون غير مدركين لشدة الالتهابات، مثل مرض المكورات الرئوية الغازية.