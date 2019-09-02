شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح غذائية تساعد طفلك على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويعود الطلبة إلى مدارسهم، ويجب أن تهتم كل أم بالأطعمة التى تقدمها لطفلها حتى تساعده على التركيز والمذاكرة بفعالية، مع ضرورة الاهتمام أيضًا بالحصول على قدر كافٍ من النوم، فى هذا التقرير جمعنا لكم نصائح غذائية تساعد طفلك على التركيز فى المذاكرة، وفقاً لموقع "Health chnge".

5 نصائح غذائية تساعد طفلك على التركيزعدم تخطى وجبة الإفطار

عدم تناول وجبة الإفطار يضعف التركيز ويسبب الشعور بالتعب، لكن وجبة إفطار بسيطة مثل خبز الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني وكوب من الحليب قليل الدسم كافية للمساعدة في تغذية الجسم والعقل.

أطعمة الحبوب الكاملة بدلاً من السكريات المكررة

وهذا يشمل:خبز الحبوب الكاملة، الأرز البني، أطعمة الحبوب الكاملة، حيث تساعد الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، ما يحافظ على تغذية عقلك وإمداده بالطاقة.

التقليل من استهلاك المشروبات السكرية والحلوى إلى الحد الأدنى، لأن هذه توفر طاقة سريعة مع الحد الأدنى من القيمة الغذائية.



المذاكرة

ترطيب الجسم وشرب الماء

احتفظ بزجاجة أو كوب من الماء العادي معك أثناء دراستك، والحليب قليل الدسم هو أيضًا خيار جيد.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى المخ، وبالتالي، قد يسبب عدم وجود ما يكفي من الحديد فقر الدم، ما يؤدي إلى التعب، لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بالحديد بانتظام ومن مصادر الحديد:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

السمك.

الدجاج.

البيض.

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-الخضراوات الورقية الداكنة.

-المكسرات.

-الفواكه المجففة.

يجب أن تستهلك أيضًا الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفواكه الطازجة مع وجباتك لتعزيز امتصاص الحديد.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

ارتبطت هذه المغذيات بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسين التركيز والذاكرة، وتشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية:

-الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين والماكريل وسمك التونة).

-عين الجمل.

-بذور الشيا.

-بذور الكتان.

- تناول حصتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع.