شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن دهون الكبد ونصائح لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد الدهنى من الأمراض الشائعة التى يصاب بها الكثير من الأشخاص، حيث تتراكم الدهون على الكبد بنسبة أكبر من المعدل الطبيعى، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض الكبد الدهنى وعلاجه وأهمية الحفاظ على صحة الكبد، وفقًا لموقع "Health change".

وإذا لم تقم بإدارة دهون الكبد ومحاولة السيطرة عليها، فقد يؤدى ذلك إلى مرض كبدى أكثر خطورة يسمى التهاب الكبد الدهني، حيث يصبح الكبد الدهني ملتهبًا، وقد يتطور هذا المرض إذا لم يتم السيطرة عليه لتصاب بتليف الكبد.



امراض الكبد

س: ما هى أعراض مرض الكبد الدهنى؟

ج: مرض الكبد الدهني لا يظهر عادة أي أعراض، لكن قد تحدث لك الأعراض التالية:

التعب والإرهاق.

الانتفاخ.

فقدان الشهية.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

وتتعلق الأعراض المتأخرة بمضاعفات تليف الكبد وتشمل الغثيان واصفرار الجلد وتورم البطن وضعف التركيز.

س: ما الذي يسبب مرض الكبد الدهني؟

ج: الكبد الدهني هو تراكم غير طبيعي للدهون في خلايا الكبد، حيث يرتبط الكبد الدهني ارتباطًا وثيقًا بالسمنة والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالات آخذة في الارتفاع أيضًا.

وأظهرت الدراسات أن 80% من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و70% من المصابين بالسكري يعانون من أمراض الكبد الدهنية.

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كما يرتبط ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم أيضًا بالكبد الدهني.



دهون الكبد

س: لماذا نحتاج إلى كبد صحي؟

ج: الكبد يوجد في الجزء العلوي الأيمن من البطن وهو عضو رئيسي يحافظ على صحة الجسم من خلال أداء وظائف التمثيل الغذائي وإزالة السموم.

وينظم الكبد الصحي كمية الدهون والبروتين والجلوكوز في الدم، كما أنه يعالج المواد الغذائية من الأمعاء، ويزيل السموم من مجرى الدم.

س: ما علاج مرض الكبد الدهني؟

تشخيص وعلاج السبب الكامن وراء مرض الكبد الدهني هى أولى خطوات علاج هذا المرض، من المهم أن يتخذ المصابون بالكبد الدهني خطوات للسيطرة على مستويات السكر والجلوكوز لديهم لمنع تدهور الحالة.

وإليكم نصائح لعلاج الكبد الدهنى..

-خفض الكربوهيدرات.

- تجنب السكر المكرر، على سبيل المثال لا تضع السكر في القهوة.

- أكل الكثير من الخضراوات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والبقوليات.

- ممارسة الرياضة 5 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة نصف ساعة يوميًا.