شكرا لقرائتكم خبر عن اللوبيا "أم عين سودا" تمنع أمراض القلب وتخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوبيا من البقوليات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهى ضرورية للحفاظ على صحتك، فهى تحتوى على خصائص طبية تحسن الصحة وتعزز الدورة الدموية، وغنية بالألياف وفى نفس الوقت منخفضة السعرات الحرارية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللوبيا لصحتك، وفقًا لموقع health benefits times.



اللوبيا

فوائد اللوبياتمنع أمراض القلب

أظهرت دراسة نشرت فى مجلة علم السموم البشرية والتجريبية أن اللوبيا تخفض مستويات الكولسترول السيئ وتحتوى على مضادات الأكسدة التى تقضى على الجذور الحرة وتصلح تلف الأوعية الدموية وتقلل الالتهاب.

خفض ضغط الدم

أظهرت دراسة أخرى أن مستخلصات اللوبيا تنقص مستوى ضغط الدم الانقباضي.

تمنع السرطان

تمتلك اللوبيا كمية عالية من البوليفينول التي تساعد في القضاء على تطور السرطان وتمنع تلف الحمض النووي وتقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تشكيل السرطان.

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تمنع مرض السكري من النوع الثانى

اللوبيا لها تأثير مضاد للسكري يساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

غنية بالبروتين

تمتلك اللوبيا العناصر الغذائية مثل الإيسوليوسين والليوسين والالين ما يجعلها خيارًا فعالًا للنباتيين، بها 20 إلى 24 % من الأحماض الأمينية وغنية بالبروتين.

تعزيز المناعة

تعمل المغذيات النباتية الموجودة في اللوبيا باعتبارها مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتساعد على تعزيز المناعة ومواجهة البكتيريا الضارة، ونزلات البرد، والفيروسات، والتهيج، والطفح الجلدي ، إلخ.

فقدان الوزن

تمتلك كمية عالية من البروتين والألياف تزيد من الكوليستوكينين وهو هرمون الشبع، وبالتالى تقلل من تناول أنواع أخرى من الطعام.