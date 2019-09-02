شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. 4 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء منها الألوفيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهالات السوداء من المشاكل المزعجة التى تصيب الكثير من الأشخاص، بسبب الإرهاق وقلة النوم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طرق طبيعية تساعد في التخلص من الهالات السوداء، وفقاً لموقع "Health".

علاجات منزلية للهالات السوداء

الضغط البارد أو الكمادات الباردة

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة وتقليل الانتفاخ الناجم عن الهالات السوداء.

كل ما عليك فعله هو لف مكعبات الثلج بقطعة قماش مغسولة وفركها حول العينين.

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أكياس الشاي المستخدمة

هذا هو العلاج المنزلي الفعال للهالات السوداء، حيث إن الكافيين ومضادات الأكسدة الأخرى في الشاي يمكن أن تحفز الدورة الدموية وتقلل احتباس السوائل في الجلد، يمكنك نقع كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن لمدة 5 دقائق، ثم تبريدها في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.



الالوفيرا

الألوفيرا

يعمل جل الصبار كأنه سحر لجميع مشاكل البشرة تقريبًا، ضعى جل الصبار تحت عينيك واتركيه طوال الليل. قد يكون فعالا في الحد من الهالات السوداء بشكل طبيعي.

الحليب البارد

يمكن أن يكون حمض اللبنيك في الحليب مفيدًا في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وحتى الهالات السوداء، استخدمى كرة قطنية منقوعة في الحليب وامسحى بها تحت عينيك وأتركيها لمدة 15 دقيقة ويكرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.