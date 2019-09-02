شكرا لقرائتكم خبر عن من حضن ماما للحضانة.. إزاى تأهلى طفلك لاستقبال سنة أولى كى جى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتحاق بالحضانة ورياض الأطفال مرحلة مهمة جدًا للطفل للبدء فى إعداده للالتحاق بالمدرسة والانفصال عن الأم كأول خطوة فى حياته الدراسية، وهناك الكثير من الأطفال يحتاجون إلى مزيد من التمهيد والإعداد لتجهيزه للذهاب إلى الحضانة حتى لا يتأثر نفسيًا وتؤدى لإصابته ببعض المشاكل.

ووفقًا لموقع "webmed" فإن مرحلة الحضانة من المراحل المهمة فى حياة الطفل التى يبدأ فيها علاقاته وارتباطه طريقة بالآخرين طوال بقية عمره والنجاح والفشل في هذه المرحلة يمكن أن يؤثر على الصحة النفسية للطفل.

والسن ليس هو المعيار الوحيد لقياس جاهزية الطفل للالتحاق بالحضانة، ولكن جاهزيته للتعلم وقدرته على التواصل والاستماع والانسجام مع الأطفال الآخرين والبالغين هى التى تحدد صلاحية الحاق الطفل برياض الأطفال من عدمه.

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واكدت العديد من الأبحاث العلمية أن الأطفال الذين يبلغون سنًا كافية لمرحلة رياض الأطفال لكنهم يؤجلون الالتحاق لمدة عام واحد لايحققون أي تحسن عن الأطفال الذين يلتحقون بهذه المرحلة في العمر المعتاد، كما أظهرت دراسات أخرى أن الطفل الأكبر من صفه الدراسي معرض لمخاطر أعلى بالتعرض لمشكلات سلوكية خلال مرحلة المراهقة.

ويجب على أولياء الأمور تشجيع أطفالهم على تطوير مهاراتهم الأساسية من خلال مساعدتهم التعرف على الحروف والأرقام والألوان والأشكال.

أيضًا تشجيعهم على القراءة وترديد الأناشيد لتنمية قدراته، وضرورة عدم الاعتماد على برامج الكمبيوتر التى تعلم الطفل القراءة فالطفل يستفيد أكثر بفاعلية عند ممارسة ذلك فى نشاط تفاعلى مع أفراد أسرته.