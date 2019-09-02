أسباب مختلفة هتسببلك صداع العين خلى بالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صداع شديد فى الجهة اليمنى أو اليسرى من العين".. من الحالات التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب ألما شديدا فى العين والرأس وعدم القدرة على التركيز، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسبابًا مختلفة تزيد من خطر الاصابة بصداع العين وهى: 1:التركيز لفترات طويلة على أجهزة الكمبيوتر والتابلت تؤثر على صحة العين وتسبب الجفاف الشديد وصداع العين. 2:ارتفاع ضغط العين يسبب ألم شديد فى الرأس وصداع فى العين. 3:التهاب جيوب الأنفية يسبب صداع العين والشعور بالتعب والإرهاق الشديد. Advertisements

صداع العين 4:وجود مشاكل فى العين والرؤية والزغللة الشديدة من الأسباب التى تؤدى لصداع العين . 5:الغدة النخامية من الأمراض التى تسبب صداع العين والألم الشديد. 6:التهاب العصب البصرى ما يسبب ألمًا شديدًا فى العين وعدم القدرة على الرؤية والصداع المستمر. 7:صداع التوتر وهو واحد من أبرز أنواع الصداع الذى يؤثر على العين ويسبب التعب والإجهاد الشديد وعدم القدرة على التركيز أو بذل النشاط.

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