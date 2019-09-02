شكرا لقرائتكم خبر عن طريقتها سهلة وكمان وصحية.. 5 فوائد لتناول شوربة الخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوربة الخضار واحدة من أفضل الأكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والعدوى وذلك لأنها تحتوى على أنواع عديدة من الخضراوات المختلفة والمفيدة.

وحسب ما ذكره موقع Quora فأن فوائد شوربة الخضار على صحة الجسم هى:



شوربة الخضار

1:تحتوى شوربة الخضار على العديد من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والتى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:تحافظ على صحة القلب وتحميه من تصلب الشرايين والسكتات الدماغية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

3:تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من الاضطرابات التى تؤثر على الضغط والوقاية من الجلطات.

4:تناول شوربة الخضار يحد من خطر الأمراض السرطانية بأشكالها المختلفة وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الاخرى.

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5:تحد من خطر الإصابة بمرض السكر حيث إنها تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.



شوربة خضار

6:تناول شوربة الخضار باستمرار يعمل على تعزيز الحالة النفسية والمزاج العام والتخلص من الاكتئاب والتوتر.

7: تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من التقلصات والالتهابات نظرًا لما تحتويه من عناصر وفيتامينات مهمة لصحة الجسم.

8:تحميه الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا كما انها تساعد مرضى السمنة على انقاص الوزن والتخلص من الدهون بالجسم.