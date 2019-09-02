شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك قرب موعد البريود.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الدورة الشهرية تعد من أصعب الأوقات التى تمر بها السيدات كل شهر، ويصاحبها تغيرات جسدية وعاطفية ومزاجية طوال هذه الأيام وقبلها، ولكن الأعراض تتفاوت من امرأة إلى أخرى، ومن شهر الى آخر وفقا لعدة عوامل، حسبما ذكر موقع "healthline".

وهناك عدة أعراض تنذرك بقرب موعد الدورة السهرية وأهمها القلق، تعب عام، تقلبات المزاج، تصلب في الصدر، رغبة شديدة في الأكل، تهيج حبوب الوجه، قلة النوم، الانتفاخ، رغبة في الانعزال، إمساك أو إسهال.

وتختفي هذه الأعراض عادة بعد مرور 4 أيام من بدء الدورة الشهرية ولكن هناك أعراض قد تستمر ما يتطلب تدخل طبى فورى لمعرفة السبب الكامن وراء ذلك.

وأكدت العديد من الدراسات أن هذه الأعراض طبيعية وتظهر بسبب تغير في مستوى الهرمونات فى هذه الأوقات.

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وهناك خطوات بسيطة للتخلص من هذه الأعراض وتخفيف حدتها أهمها تناول كميات أصغر من الوجبات مع تقليل كميات الملح، اختاري الأطعمة التي تتكون من الكربوهيدرات المركبة مثل الفواكة والحبوب الكاملةـ تقليل كمية الكافيين في فترة ما قبل الدورة الشهرية.

ممارسة نشاط رياضى مثل السباحة، ركوب الدراجة.

أخذ قسط كافٍ من النوم .

تناول الفيتامينات والمعادن مثل الفوليك أسيد، الكالسيوم و المغنيسيوم.