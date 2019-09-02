ما هى العلاقة بين مرض السكر والإمساك.. اعرف الأعراض وعلاجها بالمنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه العديد من السيدات اضطرابات فى الدورة الشهرية قد يكون الأمر طبيعى نتيجة التغيرات الهرمونية أو نتيجة الاصابة ببعض الأمراض، وقد يظهر ذلك فى صورة انخفاض كمية الدورة الشهرية.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن هناك أسباب مختلفة لانخفاض كمية الدورة الشهرية ومنها:

اضطرابات الوزن

اضطرابات الوزن سواء بإنقاصه أو زيادته قد يؤثر ذلك على كمية تدفق الدم ويسبب انخفاض فى كميته.

الضغط العصبى

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الم الدورة الشهرية

الضغط العصبى والنفسى الشديد يؤثر على كمية الدورة الشهرية ويسبب خفض شديد فى الكمية والاضطرابات الشديدة.

تنظيم النسل

تنظيم النسل الهرمونى قد يسبب تغيرات فى الدورة الشهرية ويسبب نقصا شديدا فى كمية الدم.

السن

مع التقدم فى السن تقل كمية دم الحيض نظرًا للتغيرات الهرمونية.

الوزن الزائد

مرضى السمنة المفرطة يعانون من تغيرات فى فترة الحيض ونقص فى كمية الحيض، لذلك ينصح السيدات بالتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على رشاقة الجسم.

تكيس المبايض

تكيس المبايض من الأمراض الشائعة بين السيدات والتى تؤثر على كمية الدم وذلك بسبب الاضطرابات الهرمونية.