شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاقة بين مرض السكر والإمساك.. اعرف الأعراض وعلاجها بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت مصابًا بمرض السكر، فيمكن أن يكون الإمساك شكوى شائعة لأن السكري يمكن أن يسبب الإمساك بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم الحالات.

في معظم الحالات ووفقا لتقرير موقع "Diabetes"، يشكو مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم الذي في أسوأ الحالات يمكن أن يسبب تلف الأعصاب.

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب والنظام الغذائي المتبع وأدوية السكري إلى ظهور أعراض الإمساك، ووفقا لدراسة فإن ما يصل إلى 60% من مرضى السكري يشكون من الإمساك.

وتشير بعض الأبحاث الأخرى إلى أن مجموعة تتراوح بين 11-56% من مرضى السكري مصابون بالإمساك، والأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 أو 2 لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالإمساك المزمن.

مرض السكر والإمساك

تلف الأعصاب شائع عند المصابين بداء السكر الحاد، وتسمى هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي السكر الذى تتأثر به أجزاء مختلفة، بما في ذلك الجهاز الهضمي.

يؤثر مرض السكر بشكل مباشر على العصب المبهم، الذي يوجه الطعام إلى الجهاز الهضمي، وعند تمزق العصب المبهم، تصبح معالجة المخلفات صعبة ما يؤدي إلى الإمساك في معظم الحالات، ويمكن أن يؤدي العصب التالف أيضًا إلى إعاقة في المعدة، ما يعني تأخر إفراغ المعدة.



مرض السكر

أعراض الإمساك المرتبطة بمرض السكر

إذا كنت تعاني من مرض السكر، فإن هذه الأعراض تشير إلى الإمساك المرتبط بالسكر:

التناوب الإسهال والإمساك.

البراز الصلب.

التعب.

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الشعور بثقل في الأمعاء.

الانتفاخ.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تكون الأعراض الأخرى:

وجود دم فى البراز.

ألم شديد فى البطن.

القيء.

الحمى.

فقدان الوزن.

عدم القدرة على تمرير الغازات.

بعض العلاجات المنزلية

في معظم الحالات، يمكن علاج الإمساك المرتبط بالسكر عن طريق اتباع بعض العلاجات المنزلية البسيطة: