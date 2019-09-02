شكرا لقرائتكم خبر عن غسل الفراخ خطر داهم على الصحة.. اعرفى الطرق الصحية للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من الخبراء إن غسل الدجاج قبل الطهي قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، حيث يمكن أن يؤدى غسل الدجاج إلى نشر البكتيريا على اليدين، وكذلك على أدوات المطبخ واستخدام الصابون أو المحاليل المضادة للبكتيريا على الدجاج لن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

وقال الخبراء إن طهي الدجاج جيدا سيقتل البكتيريا ويجب عدم غسل الدجاج الخام قبل طهيه، حسبما ذكر تقرير لموقع " healthline".

وأكد فريق بحثى تابع لوزارة الزراعة أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أنهم يزيلون البكتيريا ويجعلون لحومهم أو دواجنهم آمنة عن طريق غسلها ولكن هذه الطريقه تجعل البكتيريا توجد بإحكام بحيث لا يمكن إزالتها بغض النظر عن عدد المرات التي تغسل فيها، ويحتوي الدجاج الخام دائمًا على CampylobacterTrusted Source ، وهي سلالة بكتيرية تسبب الإسهال والحمى والتشنج.

وأكدت الأبحاث إن رش الماء ومسك الدجاج فى اليدين كلها تخلق خطرًا شديدًا من التلوث والمرض وللحد من المخاطر يعني الطهي دون غسل.

Advertisements

وشدد الخبراء على أن طهي الدواجن لدرجة حرارة الداخلية الصحيحة البالغة 165 درجة فهرنهايت سيقتل البكتيريا والشوي والغليان كلها طرق آمنة لإعداد الطعام طالما أن اللحوم تصل إلى درجة الحرارة الداخلية اللازمة.

كما يجب استخدم ألواح تقطيع منفصلة للخضراوات واللحوم والدواجن، غسل اليدين كثيرًا عند التعامل مع اللحوم والدواجن حتى عند استخدام القفازات.

قياس درجة حرارة اللحم والدواجن للتأكد من وصولها إلى درجات حرارة داخلية مقبولة للطهي.

تخزين اللحوم والدواجن على الرف السفلي للثلاجة لتفادي سقوط العصائر على الطعام الطازج.