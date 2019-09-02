4 وجوه جديدة.. مدرب الجزائر يجدد دماء بطل أفريقيا

وجه جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، الدعوة لـ4 لاعبين جدد للمشاركة في معسكر الخضر في شهر سبتمبر/أيلول الحالي، والذي ستتخلله مواجهتان وديتان أمام بنين ومنافس آخر لم يتم الكشف عنه بعد.

وعزز بطل أفريقيا صفوفه بـ4 لاعبين لم يشاركوا معه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر مؤخرا وتوج "الخضر" بلقبها، وهم إلياس شتي الظهير الأيسر لفريق الترجي التونسي، وزين الدين فرحات جناح نيم الفرنسي، فضلا عن حسين بن عيادة الظهير الأيمن لشباب قسنطينة الجزائري، وسعيد بن رحمة مهاجم برينتفورد الإنجليزي.

في المقابل، غاب عن الفريق كل من مهدي زفان وهشام بوداوي وآدم وناس بسبب ابتعادهم عن أجواء المباريات، بالإضافة لمحمد فارس الذي تعرض لإصابة بالغة في ركبته ستبعده عن الميادين لفترة 4 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمة الجديدة لمنتخب الجزائر تضمنت 11 لاعبا تخرجوا في الدوري الجزائري، على رأسهم يوسف بلايلي المنضم حديثا للأهلي السعودي.

واعتمد بلماضي منذ توليه منصب المدرب الأول لـ"محاربي الصحراء" على توليفة تضم أفضل النجوم المحترفين في أوروبا والدوريات العربية، عكس ما كان يحصل مع سابقيه الذين لم يمنحوا ثقتهم لمحترفي الدوريات العربية.

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ويسعى "الخضر" للفوز بهاتين المواجهتين الوديتين من أجل مواصلة الصعود في الترتيب الشهري للمنتخبات الذي يصدره دوريا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان منتخب الجزائر حقق قفزة نوعية في التصنيف الأخير بارتقائه للمركز الـ40 عالميا، في الوقت الذي كان يحتل فيه المركز الـ68 قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.

وتضمنت قائمة الجزائر الجديدة كلا من:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي، وألكسندر أوكيدجا، وعز الدين دوخة.

وفي الدفاع: حسين بن عيادة، ويوسف عطال، وإلياس شتي، ورامي بن سبعيني، وجمال بن العمري، ورفيق حليش، ومهدي تاهرات، وعيسى ماندي.

وفي خط الوسط: سفيان فيغولي، وإسماعيل بن ناصر، وزين الدين فرحات، وعدلان قديورة، وسعيد بن رحمة، ومهدي عبيد.

وفي خط الهجوم: رياض محرز، وأندي ديلور، وياسين براهيمي، ويوسف بلايلي، وبغداد بونجاح، وإسلام سليماني.