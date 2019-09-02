شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون جزيئات تشبه العظام بالدم يمكن أن تسهم في انسداد الشريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف بعض العلماء أن الدم الذي يدور حول الجسم يحتوي على جزيئات تشبه العظام، الأمر الذي يسبب التحجر في أوعية نخاع العظم.

توصل الفريق الطبى أيضًا وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday" إلى أن تلك الجسيمات والتى تسمى التكلس الوعائى تساهم في حالات مثل تصلب الشرايين، في تكوين لويحات أو رواسب دهون ومواد أخرى داخل الشرايين، فعلى الرغم من أن معظم الجسيمات الشبيهة بالعظام كانت صغيرة جدًا، إلا أن النسبة الكبيرة تكفي "لسد الأوعية الدموية الصغيرة في جميع أنحاء شجرة الأوعية الدموية"، كما أوضح المؤلفون.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وكانت مسئولة عن حوالي 31٪ من جميع الوفيات في العالم في عام 2016، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كما تقدر منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2016 توفي 17.9 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، معظمهم كان بسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية.



التكلس الوعائي

ما هو التكلس الوعائى الذى يسبب انسداد الشرايين

التكلس الوعائي هو عملية معقدة وديناميكية تتسبب فى ترسب الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية، هذه العملية تسبب تصلب الأوعية وتقلل من مرونتها وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن هذه الأمراض.

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فى دراسة جديدة استهدفت وصف ملامح الأوعية الدموية لنخاع العظم التي أصبحت شبيهة بالعظام وتأكيد ما يشتبه به الفريق من أن مجرى الدم يحتوي على جزيئات تشبه العظم.

استخدم الباحثون تقنيات الفحص المجهري المتقدمة لفحص الأوعية الدموية لنخاع العظم البشري، حيث كشفت هذه الطرق عن نوعين من الأوعية الشبيهة بالعظام: وهما "الانتقال" و"المتحجر".

ولاحظوا كيف أن الأوعية التي تمر بمرحلة انتقالية تمسك جزيئات شبيهة بالعظام بأسطحها، وهذا يعني من الناحية النظرية، أن الجزيئات "يمكنها الوصول إلى الدوران داخل الدم".