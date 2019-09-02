شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من أضراره.. 8 نصائح لتقليل الملح فى طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح من الأشياء الأساسية التى نضيفها إلى الطعام، لكن الإفراط فى تناوله قد يسبب أضرارًا على صحتك ومنها: ارتفاع ضغط الدم، احتباس السوائل فى الجسم، الجفاف وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح تساعدك على تقليل الملح فى طعامك، وفقًا لموقع "Health change".



اضرار الملح

نصائح لتقليل الملح فى طعامك

-اختر الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك.

-الحد من الأطعمة المصنعة مثل الأطعمة المعلبة والمملحة والمعالجة والمدخنة والمخللة.

-قم بتتبيل الأطعمة بنكهات طبيعية، مثل: أعشاب طازجة أو مجففة (مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والريحان والبصل والثوم والزنجبيل والثوم المعمر والبصل الأخضر).

-استبدل الملح بالتوابل (مثل القرفة، الهيل، الكمون، الفلفل، مسحوق الكاري، خمس مسحوق بهارات وفلفل حار).

-استبدل الملح بالخل والليمون الطازج وعصير الفواكه وزيت السمسم وزيت الزيتون.

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-تذوق طعامك قبل إضافة الملح أو الصلصة، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من النكهة، فقم بإضافة القليل من الملح.

-استبدل الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس والمكسرات المملحة مع الفواكه الطازجة أو المجففة والمكسرات غير المملحة.

-اختر الأطعمة التي تحتوي على كمية أقل من الصوديوم، كتلك التي تحمل علامة "ملح منخفض" أو "قليل الملح" أو "بدون ملح مضاف" أو "خالية من الملح".