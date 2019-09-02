شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات المصابات بمتلازمة تكيس المبيض أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض السكري ومتلازمة تكيس المبيض من الحالات الطبية الشائعة عند الكثير من السيدات، فهناك 1 من كل 10 إناث في سن الإنجاب مصابه بمرض متلازمة تكيس المبايض فهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" يجب على المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض التفكير في إجراء فحوصات منتظمة لمرض السكري.

متلازمة تكيس المبايض هي حالة شائعة تتضمن تكيسات صغيرة على المبايض هذه الخراجات يمكن أن تضعف الإباضة وتؤثر على الحيض والخصوبة، وترتبط تلك الحاله بتوازن الهرمونات بما في ذلك هرمون الأنسولين .

يؤثر مرض السكري على قدرة الجسم على إنشاء الأنسولين أو استخدامه، و ينتج السكري من النوع الأول عن غياب هذا الهرمون، بينما يتطور النوع الثاني بسبب مقاومة الأنسولين قد ينتج الجسم كمية أقل من الأنسولين وقد يكون الهرمون أقل فعالية، عوامل نمط الحياة يمكن أن تؤثر على تطور مرض السكري من النوع 2.

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وداء السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا بكثير من النوع 1 ويظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة .

تشير الأبحاث إلى أن السيدات الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2والسبب وراء ذلك إلى أن السيده المصابه بمرض متلازمة تكيس المبايض تكون لديها مقاومة للأنسولين وهو عامل خطر لهذا النوع من مرض السكري.

وفقًا لأبحاث صحة المرأة يصاب حوالي نصف المصابين بمرض متلازمة تكيس المبايض بمرض قبل سن الأربعين.

وهناك عده أعراض تظهر على المرأة تؤكد إصابتها بمرض السكر وهى، إعياء، رؤية ضبابية، حاجة متكررة للتبول، التبول المتكرر في الليل، زيادة العطش، زيادة الجوع، بقع من الجلد الداكن خاصة، خدر في اليدين أو القدمين.