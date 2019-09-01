شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. كبار السن أكثر عُرضة لسوء التغذية والان مع التفاصيل

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن كبار السن أكثر عُرضة لسوء التغذية، إذ تتسبب بعض الأدوية، أو الآلام الناجمة عن الأمراض المزمنة، أو الأمراض الخطيرة في فقدان الشهية، وتناول الطعام على نحو غير كافٍ.

وأوضحت المجلة الألمانية أن أعراض سوء التغذية تتمثل في التعب المستمر، والخمول، وفقدان الوزن، والإصابة بالتهابات في الفم والشفاه، وبطء شفاء الجروح.

لذلك يتعين على كبار السن إمداد أجسامهم بالفيتامينات، والمعادن، والبروتين على نحو كافٍ، باتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن، مع استشارة الطبيب إذا اقتضى الأمر.