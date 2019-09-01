شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات بتقولك: عندك التهاب فى المبايض.. أهمها الإفرازات والألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المبيض من المشاكل الصحية التى تصيب السيدات قد تكون نتيجة عدوى بكتيرية أو نتيجة وجود اكياس على المبيض وتضخم المبيضين، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك علامات تدل على الاصابة بالتهاب المبيض وهي:

1:ألم شديد أسفل البطن وخصوصا عند منطقة الحوض يكون دليل على التهاب المبايض

2:صعوبة فى التبول والشعور بألم شديد وحرق عند التبول.

3:ألم شديد عند الجماع، من الحالات التى تدل على وجود مشكلة فى المبايض.



التهاب المبايض

4:وجود افرازات مهبلية كثيرة وذات روائح سيئة.

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5:نزيف شديد بين فترات الدورة الشهرية.

6:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالتهاب المبايض وهى:

1:وجود التهابات شديدة فى الحوض يسبب التهاب المبايض.

2:وجود خلل فى الجهاز المناعى بالجسم مما يسبب التهاب المبايض.

3:الاصابة بالعدوى والتلوثات التى سببت التهاب شديد فى المبيض.

ويتم تشخيص التهاب المبيض عن طريق بعض الفحوصات التى يصفها الطبيب مثل فحوصات الدم والأشعة الفوق صوتية أو المنظار.