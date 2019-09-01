شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حمى الضنك النزفية وما هى العوامل التى تزيد من الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك هي مرض فيروسي ينتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب، ولكن يمكن أن يصاب بعض المرضى بحمى الضنك النزفية، وهي من المضاعفات الشديدة والمميتة للإصابة بحمى الضنك.

في هذا الموسم ووفقا لتقرير موقع " timesofindia " تنتشر حالات حمى الضن ، وهناك حاجة للحد من تكاثر البعوض داخل منزلك وحوله، قد تشمل بعض أعراض حمى الضنك النزفية:

نزيف تحت الجلد يؤدى إلى ألم واحمرار شديد على الجلد.

حلقات متكررة من القيء.

ألم في البطن.

الحمى.

حالة ضعف مفرط بالجسم.

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انخفاض الشهية.

هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تسهم في حمى الضنك النزفية التى يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتكون في مأمن من حمى الضنك، فأولاً وقبل كل شيء يجب الحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة ويجب ألا تتراكم النفايات أو المياه في المناطق المحيطة.



حمى الضنك النزفية

العيش أو السفر إلى المناطق الاستوائية

العيش في المناطق التي تنتشر فيها الإصابة بحمى الضنك (مثل آسيا المدارية وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي) يزيد من خطر إصابتك بحمى الضنك وحمى الضنك النزفية.

وجود عدوى سابقة بفيروس حمى الضنك

هناك أربعة أنواع من فيروس حمى الضنك (DENV-1 إلى DENV-4)، ويمكن لنوع واحد من فيروس حمى الضنك أن يصيب الشخص مرة واحدة فقط في حياته حيث يصاب الشخص بحصانة وقائية مدى الحياة ضد هذا النوع المعين من فيروس العدوى (المناعة المثالية).

يمكن أن تسبب العدوى الثانية بأي نوع من فيروس حمى الضنك عدوى حمى الضنك الشديدة والمميتة مثل حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة حمى الضنك بسبب وجود أجسام مضادة للفيروس في دمك من عدوى سابقة.

عوامل أخرى

خطر الإصابة بمرض حمى الضنك النزفية أعلى لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والإناث، وتساعد سوء الصرف الصحي، والكثافة السكانية على زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك و وحمى الضنك النزفية.

لا يوجد حاليًا علاج محدد لحمى الضنك، وبالتالي تعتبر الوقاية مهمة في السيطرة على حمى الضنك، وينبغي التركيز على تجنب لدغات البعوض والسيطرة على مواقع تكاثر البعوض والقضاء عليها.