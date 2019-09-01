شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال والمراهقون وكبار السن أكثر عرضة لكسور عظمة الترقوة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال إلى كسر فى عظم الترقوة ، وهى الجزء العلوي من عظم القص بلوح الكتف والتى تسبب ألما شديدا، وذلك نتيجة سقوط أو ممارسة التمارين الرياضية، وقد يتعرض الأطفال الرضع في بعض الأحيان لكسر الترقوة أثناء عملية الولادة .

ووفقا لموقع " mayoclinic"أن كسر الترقوه قد يلتئم بالراحة واستخدام المسكنات والعلاج الطبيعى ولكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل لزرع شرائح ومسامير لتثبيت العظام المكسورة واعادتها إلى ما كانت عليه قبل الإصابة.

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وتتمثل أعراض الإصابة بكسر فى عظمه الترقوة آلم يزيد مع حركة الكتف، تورم، التصلب وعدم القدرة على تحريك الكتف، صوت "طأطأه" عند تحريك الكتف.

وتعد اهم أسباب الاصابه بكسر الترقوة السقوط الذى يتعرض له الأطفال بشكل مستمر، أو التعرض لحادث سيارة، الاصابات الناتجه عن ممارسة الرياضة.

ومن اهم العوامل التى تزيد من خطر الاصابه بكسور عظمه الترقوه عند الأطفال والمراهقين هى ان تلك العظمة لا تصل لدرجة الصلابه والقوة إلا بعد بلوغ سن العشرين، وتزداد أيضا فرص الاصابه بهذا النوع من الكسور عند كبار السن نتيجة لضعف عظامهم وتعرضهم للإصابة بهشاشة العظام.

قد ينتج عن كسر الترقوة بعض المضاعفات التى تطيل من مده الشفاء وأهمها إصابة الأوعية الدموية أو الأعصاب، فالأطراف الخشنة للترقوة المكسورة تؤدى إلى إصابة الأعصاب القريبة والأوعية الدموية..

وفى بعض الأوقات قد يتسبب التعامل الخاطئ مع المشكلة فى التئام العظام بشكل خاطيء وينتج عن ذلك قصر العظمه.