فيديوجراف.. صفقات حائرة تنتظر الحسم في اللحظات الأخيرة للميركاتو‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتظر عدة أندية أوروبية حسم مجموعة من الصفقات الشائكة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويأتي على رأس هذه الصفقات، البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب بشدة في العودة إلى ناديه السابق برشلونة.
ولا يزال مستقبل عدد من اللاعبين غامضا في ظل عدم حسم مصائرهم مع تبقي ساعات قليلة على نهاية الميركاتو الصيفي، الإثنين المقبل.
وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن أنديتهم في الساعات الأخيرة من الميركاتو.
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