شكرا لقرائتكم خبر عن متكترش فى الحلويات.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول السكريات على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شيكولاتة وبسكوت وحلويات طول اليوم"، بعض الأشخاص يعشقون تناول السكريات والحلويات بأنواعها المختلفة ويفرطون فى تناولها، ولكن أثبتت بعض الأبحاث أن الإفراط فى تناول الحلويات يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض.

وحسب ما ذكره موقع health فأن هناك العديد الأضرار الناتجة عن تناول السكريات وهى:



حلويات

1:تناول الحلويات بكثرة يؤثر على صحة الجهاز المناعى وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض المختلفة.

2:الافراط من تناول الحلويات يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بتجنب تناول الحلويات أو الحد من تناولها.

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3:الاكثار من تناول الحلويات يزيد من خطر الاصابة بأمراض السكر وهو من الأمراض المزمنة.

4:تناول الحلويات باستمرار يسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم مما يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المختلفة.

5:الإفراط فى تناول السكريات يؤثر على صحة الأسنان ويضعفها ويسبب التسوس والالتهاب.

6:يؤثر على صحة الكبد ويسبب الالتهابات الشديدة كما يسبب سوء الهضم والاضطرابات الهضمية.

7:يزيد من خطر الاصابة بالأمراض القلبية والمزمنة، لذلك ينصح مرضى القلب بالحد من تناول السكريات واستبدالها بالخضروات والفواكه.