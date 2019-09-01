شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تساعد على نجاح الدايت "منخفض الكربوهيدرات"..منها خطط لوجباتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللو كارب دايت" أو Low carb Diet من الأنظمة الغذائية التى بدأت تكتسب شعبية حول العالم، وهو نظام يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات تتراوح من 60 إلى 130 جراماً يوميًا مع تناول المزيد من البروتين والدهون في نظامك الغذائي، وفقاً لموقع "تايمز أوف انديا".

والفكرة وراء نجاح "اللو كارب دايت" هي أن الجسم سوف يحرق الدهون المخزنة بدلاً من الكربوهيدرات وهو ما يساعد في تعزيز فقدان الوزن، مع منع جميع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل الحبوب المكررة والأطعمة المخبوزة وبعض الفواكه والخضروات النشوية.



رجيم منخفض الكربوهيدرات

ما هي الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات؟

إذا كنت نباتيًا وتختار اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، فمن المهم للغاية أن تتعرف على المصادر النباتية للبروتين، يمكنك تضمين القرنبيط والحليب الكامل الدسم واللبن والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.

وإذا كنت غير نباتياً، يمكنك تضمين مجموعة متنوعة من اللحوم الخالية من الدهون مثل: صدور الدجاج والبيض والأسماك.

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تخطيط مناسب لوجباتك

قد تحتاج إلى تخطيط وجباتك وفقاً للدايت منخفض الكربوهيدرات فى بداية الأسبوع، ولن يساعدك هذا في تجنب الكربوهيدرات ولكنه سيضمن أيضًا عدم تجاهل العناصر الغذائية الأساسية أثناء الالتزام بالنظام الغذائي.

شراء وجبات خفيفة منخفضة الكربوهيدرات

تناول الوجبات الخفيفة منخفضة الكربوهيدرات مثل المكسرات غير المملحة والبذور والبيض المسلوق للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل وستضمن أنك لا تنغمس في تناول وجبات خفيفة غير صحية.



اللو كارب دايت

تجنب الإفراط فى ممارسة الرياضة

على الرغم من أن التمارين الرياضية المعتدلة مطلوبة للحفاظ على صحتك، ولكن تجنب الإفراط فى الرياضة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، لأنك ستحتاج إلى مزيد من الكربوهيدرات للقيام بتمارين مثل الجري والسباحة والركض، والتي تتطلب قوة تحمل إضافية.

الاعتدال فى تناول الطعام

لا يهم النظام الغذائي الذي تتبعه لإنقاص وزنك، لكن من الضروري أن تأكل بشكل مناسب واعتدال وتقلل من الأطعمة الغنية بالدهون.