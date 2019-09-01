شكرا لقرائتكم خبر عن سوء التغذية وحبوب منع الحمل أحد أسباب تكون البلاك على الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراكم البلاك حول الأسنان هو أكثر الأسباب شيوعا فى الاصابة بالتهاب اللثه نتيجة لتراكم البكتيريا على سطح الأسنان، ويجب العنايه الفائة بصحة الاسنان بشكل دورى للتخلص من هذه البكتيريا وازاله البلاك لعدم التأثير على صحة اللثه والتى قد تتفاقم بصورة كبيرة وتؤدى إلى فقدان الأسنان .

ووفقا لموقع " healthline"، البلاك هو طبقة رقيقة من مادة لها القدرة على الالتصاق بسطح الأسنان عديمة اللون مكونة من البكتيريا ومواد مخاطية وفتات الطعام الذي يتراكم على الجزء المكشوف من الأسنان، مما يؤدى للإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثه.

هناك عده أسباب لتكون البلاك على الأسنان وأهمها قلة الاهتمام بنظافة الأسنان، إصابة اللثة بجروح، التدخين، وجود مشكلة في اصطفاف الأسنان، تركيبات الاسنان الغير مناسبة أو الغير نظيفة، تناول بعض الأدوية مثل منع الحمل، تغيير في الهرمونات أثناء فترة الحمل، الاصابه بمرض السكر، سوء التغذيه، جفاف الفم، تقدم السن.

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هناك عده أعراض تؤكد وجود التهاب فى اللثه نتيجة لتراكم البلاك وأهمها وجود احمرار وألم ونزيف فى اللثة، رائحة نفس كريهه.

هناك عده طرق بسيطه تساعد فى حمايه الأسنان من عدم تكون البلاك وأهمها غسل الاسنان بشكل منتظم مرتين يوميا على الأقل واستخدام خيط الأسنان لازاله بواقى الطعام.

استخدام غسول الفم الذي يحتوي على محلول الملح .

التغذية الجيدة المتوازنة.

تنظيف الأسنان المنتظم عند طبيب الأسنان كل سته أشهر على الأقل.