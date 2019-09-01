شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع التوعية الغذائية.. للرجال: اعرف أهم العناصر الغذائية لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الأسبوع الأول من سبتمبر خلال الفترة من 1 إلى 7 الاحتفال السنوي بسلامة التغذية، والهدف منه وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" زيادة الوعي بأهمية التغذية للصحة، وفي هذه المناسبة، نقدم لك العناصر الغذائية الأساسية للرجال وتأثيرها على صحتهم.

بشكل عام، يحتاج الرجال إلى مزيد من السعرات الحرارية، والسبب الرئيسي لهذا هو الفرق في الهرمونات عند الرجال والنساء، فالرجال لديهم خلايا دم حمراء أكثر من النساء، وهذا سبب آخر للحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية في العناصر الغذائية مقارنة بالنساء، أيضا بالنسبة للرجال فإن القدرة على التعامل مع نقص الجلوكوز في البلازما في الجسم هي أقل نسبيا من النساء.

الاحتياجات الغذائية عند الرجال

يحتاج الرجل إلى سعرات حرارية أكثر من النساء للبقاء بصحة جيدة، فعلى سبيل المثال إذا كان الرجل يزن 81 ، فإن الاحتياجات الغذائية لهذا الشخص بالذات يمكن أن تكون حوالي 2000 إلى 3000 سعر حرارى يوميًا.

في الوقت نفسه ، تحتاج المرأة البالغة 60 كيلو إلى حوالي 1400 سعر حرارية يوميًا، وإذا كانت تمارس الكثير من التمارين، يمكن إضافة 300 إلى 500 سعر حرارى إضافي إلى النظام الغذائي.

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العناصر الغذائية

العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة الرجال بانتظام

البروتين - لبناء العضلات

يجب على الرجال تناول كمية كافية من البروتين، وخاصة أولئك الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية حيث أن المزيد من البروتين مطلوب لبناء العضلات.

يمكن لغير النباتيين استكمال نظامهم الغذائي مع لحم الضأن والسمك والبيض، ولكن إذا كنت نباتيًا فقد يكون تناول الكمية اللازمة من البروتين أمرًا صعبًا بعض الشيء. من بين المصادر النباتية ، البازلاء والعدس وفول الصويا والفاصوليا والقمح والذرة ، لذا يجب أن يستهلك الرجال بانتظام 56 جم من البروتين كل يوم.

الفيتامينات - للصحة الجنسية

الفيتامينات ضرورية في النظام الغذائي للرجل للحفاظ على صحته الجنسية ، حيث تلعب الفيتامينات أيضًا دورًا أساسيًا في تحسين الصحة العامة للشخص، فمن الضروري أن يكون لديك نظام غذائي متوازن للبشرة والعينين والطاقة والطاقة الأيضية، كما أنها تجعل نظام المناعة لديك قويًا وتلعب أيضًا دورًا مهمًا في إصلاح ورعاية الخلايا والعظام والأسنان والغضاريف.

الكالسيوم - لهشاشة العظام

يجب أن يكون الكالسيوم جزءًا مهمًا من غذاء الرجال، حيث يعتقد أن نقص الكالسيوم هو السبب الرئيسي لمرض هشاشة العظام، يحتاج كل شخص إلى 1200 مل من الكالسيوم يوميًا، وللتغلب على نقص الكالسيوم، تناول الخضار والفواكه الخضراء، وتوجد أكبر كمية من الكالسيوم في اللبن.