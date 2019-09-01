شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء خاطئة قد تعتقدها عن الإسهال.. منها الدم فى البراز يعنى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال من المشاكل التى تصيبنا جميعاً، وهناك عدد من المعلومات الخاطئة الشائعة عن الإسهال نقدم فى هذا التقرير تصحيحاً لكل المعلومات المغلوطة، وفقاً لما ذكره موقع "Doctor".



الاسهال

معتقدات خاطئة عن الإسهال

1- الدواء حل سريع لعلاج الإسهال ولكن سيؤخر شفائى

من المعتقدات الخاطئة التى قد تعتقدها عن الإسهال أن دواء الإسهال حل سريع قد يعالج الإسهال، لكنه يؤخر شفاؤك من الإسهال الفيروسى.

والصحيح أن الإسهال يشفى من تلقاء نفسه، لأن العمر الافتراضي للفيروس قصير وهذا يعني أن الإسهال سوف يتلاشى بشكل طبيعي، وفى نفس الوقت لن يؤدي تناول الدواء إلى إطالة الفترة الزمنية لذلك، وكذلك لن يسبب الإمساك.

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2- بمجرد انتهاء الإسهال، يمكنني العودة إلى المدرسة أو العمل

هذا المعتقد خاطئ لأنه إذا كان الإسهال مرتبطًا بفيروس معدي، فحتى لو انتهت أعراض الإسهال إلا إن العدوى تظل لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد آخر إصابة بالإسهال.

3- الإسهال الدموي يعنى الإصابة بسرطان

من المعتقدات الخاطئة أيضاً أن وجود أى دم فى البراز أو الإسهال يعنى الإصابة بالسرطان، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحاً أحياناً إلا إنه من المحتمل أن يكون سببًا آخر متعلقًا بالأمعاء، مثل مرض التهاب الأمعاء أو الإسهال المعدي، وحينها يجب أن تذهب للطبيب.

4-الإسهال الفيروسي سيتوقف عاجلاً إذا لم أتناول الطعام

هذه من المعتقدات الخاطئة، من المهم أن نلاحظ أنك تحتاج إلى الغذاء في أمعائك، حتى تعمل معدتك بشكل جيد، وللفيروس عمر افتراضي خاص به سوف يتلاشى بشكل طبيعي عندما تبدأ أجهزتنا المناعية في مكافحته.