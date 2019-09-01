شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب مختلفة للإصابة بـ الحمى.. ونصائح للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى واحدة من المشاكل الصحية التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الإصابة ببعض الأمراض، كما أنها قد تؤدى لتلف الأجهزة والأعضاء بالجسم، إذا لم يتم خفضها بسرعة، فى الغالب تنتج الحمى عن وجود التهابات فى الجسم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أسباب الحمى هى:

الحمى 1: إصابة الجسم بأحد الفيروسات التى تسبب التهاب شديد وارتفاع فى درجة الحرارة. 2: الإصابة بعدوى بكتيرية اثرت على صحة الجسم وسبب الحمى الشديدة. 3:الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى. 4: الأورام السرطانية تسبب ارتفاع فى درجة حرارة الجسم. Advertisements 5:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب حمى شديدة وخصوصا التى تستخدم فى ارتفاع ضغط الدم. 6:يصاب الأطفال بالحمى بعد تناول بعض التطعيمات وهو أمر طبيعى نتيجة مفعول التطعيم، ولكن يجب متابعة الحرارة حتى لا تتعرض لمضاعفات خطيرة. 7:الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو النزلات الشعبية تسبب ارتفاع شديد فى درجة الحرارة. وهناك بعض النصائح للوقاية من الحمى وتجنب العدوى وهى

وهناك بعض النصائح للوقاية من الحمى وتجنب العدوى وهى 1: الاهتمام بغسل اليدين باستمرار والنظافة الشخصية عموما. 2:تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتى تنتشر بها العدوى والفيروسات، مع استخدام كمامة على الأنف. 3: تجنب مشاركة الأدوات الشخصية من شخص لأخر حتى لا تزداد العدوى وتنتشر.

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