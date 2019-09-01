تنحيف الأرداف بواسطة هذه المشروبات الطبيعية

دهون الأرداف عنيدة يصعب التخلّص منها. من هنا، تسعى المرأة التي تعاني من هذه الدهون الى القضاء عليها بكافة الطرق المتوافرة والمتعارف عليها من دون الحصول غالباً على النتيجة المرجوة. إلا أن هناك مشروبات طبيعية مكوناتها موجودة بين يديك، وتمتلك قدرات مذهلة في التخلص من المتراكمة في منطقة الأرداف، فتعرّفي الى طريقة تحضيرها في هذا المقال.

مشروب القرفة والكمون

ضعي في كوب من المياه المغلية، ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، وملعقة صغيرة من شاي القرفة، وملعقة صغيرة من الكمون، وملعقتين صغيرتين من الليمون الحامض. من ثم، حرّكي المكونات جيداً واتركيها تنتقع لمدة 10 دقائق. صفي المزيج وواظبي على شرب كوب منه ثلاث مرات يومياً، وذلك قبل كل وجبة غذائية.

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مشروب الزنجبيل والنعناع

ضعي في ليتر من المياه المغلية، ملعقة كبيرة من كل من: مسحوق إكليل الجبل، والنعناع المفروم، والشاي الأخضر. اتركي المكونات تنتقع مع بعضها البعض لمدة نصف ساعة. من ثم، صفي الخليط واشربي منه ثلاثة أكواب يوميا

مشروب البقدونس والتفاح الأخضر

ضعي في الخلاط الكهربائي باقة من البقدوس، وتفاحتين خضراوين، وملعقة صغيرة من العسل، وحبتين من الكمثري، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، والقليل من عصير الليمون الحامض. اطحني المكونات جيداً الى أن تصبح مشروباً متجانساً. واظبي على استهلاك كوب من هذا المشروب مرتين يومياً، في الصباح وعند المساء.